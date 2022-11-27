زوار المونديال يتذوقون القهوة العربية للمرة الأولى.. وبيكهام يبدي إعجابه بالكرك

أقبل زوار المونديال على تجربة المأكولات والمشروبات العربية خلال رحلتهم لمشاهدة مباريات كأس العالم في قطر.

وبادر كثيرون إلى تقديم المشروبات العربية مجانًا بهدف إطلاع المشجعين على الثقافة العربية.

ووثّقت بعض المقاطع المصوّرة تفاعل المشجعين عند تناول القهوة العربية والتمور للمرة الأولى، إذ نالت إعجاب بعضهم، لا سيما وأن طعمها يختلف عن أنواع القهوة الأخرى.

وتُعَد القهوة العربية أحد المشروبات الأصيلة في الثقافة القطرية، وتختلف طريقة تحضيرها من دولة إلى أخرى، ولكل مكان طابعه المميز.

وجرّب كثيرون من جماهير كأس العالم مشروب شاي الكرك وأبدوا إعجابهم به، ومن هؤلاء النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام الذي شارك في (ستوري تايم) عبر حسابه على إنستغرام، الجمعة، صورة وهو يتناول الكرك، معلقًا بأنه شايه المفضل.

ومنذ انطلاق المونديال في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دُشّنت مبادرات قطرية وعربية عدة لتعريف زوار المونديال القادمين من جميع أنحاء العالم بالثقافة العربية والعادات والتقاليد، وأصبحت الغترة والعقال لباسًا مميزًا جذب عددًا من مشجعي المونديال.

ويُعَد مشروب الكرك من بين الدلالات على الثقافات المشتركة، إذ دخل البيئة القطرية خلال الرحلات التجارية القديمة إلى الهند، وتوسّع استعماله حتى أضحى مشروعًا تجاريًّا قائمًا بذاته.

حينها، كان دخول مشروب الكرك علامة على تداخل الثقافات، وإضافة جديدة في المشروبات الساخنة بالعالم العربي.

وبطولة كأس العالم في دولة قطر هي أول مونديال على أرض عربية منذ انطلاق منافسات كأس العالم سنة 1930، وتتيح لجماهير اللعبة الأكثر شعبية في العالم التعرف على الثقافة العربية.

وفي 20 نوفمبر، افتتح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مونديال 2022، وقال “مرحبًا بالعالم في قطر.. مرحبًا بالعالم في البلاد العربية”.

ويُختتم مونديال قطر في 18 ديسمبر/كانون الأول، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للدولة.