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اختيار النائب المسلم أنس سروار أفضل سياسي في اسكتلندا لعام 2022

النائب المسلم أنس سروار بعد حصوله على جائزة أفضل سياسي في اسكتلندا لعام 2022 (مواقع التواصل)
27/11/2022-|آخر تحديث: 27/11/202201:10 AM (مكة المكرمة)

أعلنت صحيفة (ذا هيرلاد) الاسكتلندية، يوم الجمعة، اختيار النائب المسلم أنس سروار أفضل سياسي في البلاد لعام 2022.

ويترأس سروار حزب العمال الاسكتلندي، وهو أول مسلم من أصول باكستانية يشغل هذا المنصب. ووصفته الصحيفة بأنه كان “أفضل مَن مثّل المعارضة الاسكتلندية أمام حكومة رئيسة الوزراء نيكولا سترجون، ولذلك حصد جائزة أخرى وهي أفضل مُناظر”.

ونشر سروار صورته مع الجائزة عبر حسابه الرسمي على تويتر، وعبّر عن امتنانه وسعادته لاختياره أفضل سياسي من الصحيفة الاسكتلندية.

وقال “إنه لشرف لا يُصدَّق أن أكون أفضل سياسي اسكتلندي لهذا العام، فضلا عن الحصول على جائزة (دونالد ديوار) لأفضل مُناظر في الحفل الذي نظمته (ذا هيرلاد)”.

وأضاف سروار “قد أكون الشخص المحظوظ الذي تسلّم هذه الجوائز، لكن ذلك بفضل العمل الجاد والدعم الذي قدمه فريق عملي المذهل”.

وتلقى سروار التهنئة عبر منصات التواصل الاجتماعي من عدد من المدونين والسياسين، مثل النائب الاسكتلندي فيصول تشودهري الذي نشر صورة سروار وهنأه على الفوز بالجائزتين.

بينما قالت الناشطة زمرد الزاهد “نحن لسنا دائما على الخط نفسه من الناحية السياسية، ولكن يجب الاعتراف بمكانتك المتزايدة بصفتك خصما سياسيا قويا، مبروك وتستحق الجائزة عن جدارة”.

يُذكر أن أنس سروار أحد الأعضاء المسلمين التسعة الذين يشغلون مقاعد في مجلس العموم.

ويرى سروار أن وجوده في البرلمان “دليل واضح على رغبة المسلمين وقدرتهم على الاندماج في المجتمع البريطاني لأنهم جزء منه”.

وفي فبراير/شباط 2009، اختارت صحيفة “ذا صن” -الشعبية الواسعة الانتشار- سروار “أفضل سياسي اسكتلندي شاب”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع بريطانية