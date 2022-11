اختيار النائب المسلم أنس سروار أفضل سياسي في اسكتلندا لعام 2022

أعلنت صحيفة (ذا هيرلاد) الاسكتلندية، يوم الجمعة، اختيار النائب المسلم أنس سروار أفضل سياسي في البلاد لعام 2022.

ويترأس سروار حزب العمال الاسكتلندي، وهو أول مسلم من أصول باكستانية يشغل هذا المنصب. ووصفته الصحيفة بأنه كان “أفضل مَن مثّل المعارضة الاسكتلندية أمام حكومة رئيسة الوزراء نيكولا سترجون، ولذلك حصد جائزة أخرى وهي أفضل مُناظر”.

The winner of The Scottish Politician of the Year is… Congratulations to @AnasSarwar #PoliticianAwards22 pic.twitter.com/X1LerWV1zw

ونشر سروار صورته مع الجائزة عبر حسابه الرسمي على تويتر، وعبّر عن امتنانه وسعادته لاختياره أفضل سياسي من الصحيفة الاسكتلندية.

وقال “إنه لشرف لا يُصدَّق أن أكون أفضل سياسي اسكتلندي لهذا العام، فضلا عن الحصول على جائزة (دونالد ديوار) لأفضل مُناظر في الحفل الذي نظمته (ذا هيرلاد)”.

An incredible honour to be named Scottish Politician of the Year and Donald Dewar Debater of the Year at @HeraldScotland’s awards last night!

I may be the lucky one that received the awards, but it is thanks to the hard work and support of my incredible team.#PoliticianAwards22 pic.twitter.com/Y9xwtcXb8u

— Anas Sarwar (@AnasSarwar) November 25, 2022