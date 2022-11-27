اختيار النائب المسلم أنس سروار أفضل سياسي في اسكتلندا لعام 2022

أعلنت صحيفة (ذا هيرلاد) الاسكتلندية، يوم الجمعة، اختيار النائب المسلم أنس سروار أفضل سياسي في البلاد لعام 2022.

ويترأس سروار حزب العمال الاسكتلندي، وهو أول مسلم من أصول باكستانية يشغل هذا المنصب. ووصفته الصحيفة بأنه كان “أفضل مَن مثّل المعارضة الاسكتلندية أمام حكومة رئيسة الوزراء نيكولا سترجون، ولذلك حصد جائزة أخرى وهي أفضل مُناظر”.

The winner of The Scottish Politician of the Year is… Congratulations to @AnasSarwar #PoliticianAwards22 pic.twitter.com/X1LerWV1zw — The Herald (@heraldscotland) November 24, 2022

ونشر سروار صورته مع الجائزة عبر حسابه الرسمي على تويتر، وعبّر عن امتنانه وسعادته لاختياره أفضل سياسي من الصحيفة الاسكتلندية.

وقال “إنه لشرف لا يُصدَّق أن أكون أفضل سياسي اسكتلندي لهذا العام، فضلا عن الحصول على جائزة (دونالد ديوار) لأفضل مُناظر في الحفل الذي نظمته (ذا هيرلاد)”.

An incredible honour to be named Scottish Politician of the Year and Donald Dewar Debater of the Year at @HeraldScotland’s awards last night! I may be the lucky one that received the awards, but it is thanks to the hard work and support of my incredible team.#PoliticianAwards22 pic.twitter.com/Y9xwtcXb8u — Anas Sarwar (@AnasSarwar) November 25, 2022

وأضاف سروار “قد أكون الشخص المحظوظ الذي تسلّم هذه الجوائز، لكن ذلك بفضل العمل الجاد والدعم الذي قدمه فريق عملي المذهل”.

وتلقى سروار التهنئة عبر منصات التواصل الاجتماعي من عدد من المدونين والسياسين، مثل النائب الاسكتلندي فيصول تشودهري الذي نشر صورة سروار وهنأه على الفوز بالجائزتين.

Congratulations @AnasSarwar for winning the Donald Dewar Debater of the Year. The Herald Scottish Politician of the Year Awards 2022 at Prestonfield House.#PoliticianAwards22 @heraldscotland pic.twitter.com/dlyiOJHeZM — Foysol Choudhury MBE MSP (@FoysolChoudhury) November 24, 2022

بينما قالت الناشطة زمرد الزاهد “نحن لسنا دائما على الخط نفسه من الناحية السياسية، ولكن يجب الاعتراف بمكانتك المتزايدة بصفتك خصما سياسيا قويا، مبروك وتستحق الجائزة عن جدارة”.

We’re not always on the same page politically😂 but your growing stature as a formidable political opponent should be recognised. Congratulations & very well deserved. 👏👏 — Zamard Zahid 🧡 (@zamardzahid) November 25, 2022

يُذكر أن أنس سروار أحد الأعضاء المسلمين التسعة الذين يشغلون مقاعد في مجلس العموم.

ويرى سروار أن وجوده في البرلمان “دليل واضح على رغبة المسلمين وقدرتهم على الاندماج في المجتمع البريطاني لأنهم جزء منه”.

وفي فبراير/شباط 2009، اختارت صحيفة “ذا صن” -الشعبية الواسعة الانتشار- سروار “أفضل سياسي اسكتلندي شاب”.