أنفلونزا الطيور تقضي على 50.54 مليون طائر في أمريكا

أظهرت بيانات لوزارة الزراعة الأمريكية، الخميس، أن أنفلونزا الطيور قضت على 50.54 مليون طائر في الولايات المتحدة هذا العام، مما يجعله أكثر موجات التفشي فتكا في تاريخ البلاد.

ويُمثل نفوق الدجاج والديك الرومي (الحبش) والطيور الأخرى أسوأ كارثة صحية للحيوانات في الولايات المتحدة حتى الآن، لتتفوق على الرقم القياسي السابق البالغ 50.5 مليون طائر نفقت في تفشي إنفلونزا الطيور في عام 2015.

وتنفق الطيور غالبا بعد إصابتها بالعدوى، كما يتم إعدام أسراب بأكملها قد يزيد عددها على مليون طائر في مزارع دجاج إنتاج البيض للسيطرة على انتشار المرض بعد أن تُظهر نتائج اختبار الطيور نتائج إيجابية.

وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الدواجن ولحوم الحبش إلى مستويات قياسية، مما فاقم الأعباء الاقتصادية على المستهلكين الذين يواجهون تضخما شديدا.

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن تفشي المرض في الولايات المتحدة، الذي بدأ في فبراير/شباط، أصاب الدواجن والطيور غير الداجنة عبر 46 ولاية.

وتنقل الطيور البرية -مثل البط- الفيروس المعروف باسم إنفلونزا الطيور شديد العدوى، من خلال فضلاتها أو ريشها أو الاتصال المباشر بالدواجن.