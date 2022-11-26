13 مفقودا في انهيارات طينية بجزيرة إيشيا السياحية في إيطاليا (فيديو)

وسط تضارب بشأن عدد الضحايا والقتلى، تتواصل جهود الإنقاذ في جزيرة إيشيا جنوبيّ إيطاليا اليوم السبت للبحث عن 13 مفقودا تحت أنقاض المباني التي سقطت بسبب انهيار أرضي وقع بالجزيرة، نتيجة تعرضها لظروف مناخية سيئة وهطول أمطار غزيرة.

وفي وقت سابق من السبت، أعلن وزير البنية التحتية ماتيو سالفيني، مصرع ثمانية أشخاص في الحادث، فيما عقب وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي لاحقا بأنه لم يتم تأكيد أي حالة وفاة.

وقال بينتيدوسي خلال زيارته لهيئات الطوارئ التي تساعد في تنسيق جهود الإنقاذ: “في الوقت الحالي، لا توجد وفيات مؤكدة”.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن الشرطة المحلية إن 13 شخصا مفقودين، وأن نحو 100 شخص تقطعت بهم السبل في أجزاء متفرقة من الجزيرة، وأن عمليات الإنقاذ تتم في ظروف صعبة نتيجة الأحوال الجوية السيئة.

واجتاحت الأمطار الغزيرة قرية كاساميسيولا تيرمي، إحدى البلدات الست الصغيرة في جزيرة إيشيا السياحية، في الساعات الأولى من يوم السبت ، مما تسبب في فيضانات وهدم مباني وإغراق أخرى وجرف العديد من السيارات.

وانقطعت الكهرباء عن المنطقة المتضررة وأظهرت الصور طينًا كثيفًا وحطامًا بالجزيرة البركانية والتي تبعد حوالي 30 كم عن نابولي جنوبي إيطاليا، وتشتهر بسمعتها السياحية وينابيعها الحارة الطبيعية.

وتكتظ جزيرة إيشيا بحوالي 20000 نسمة، ولديها عدد كبير من المنازل المبنية بشكل غير قانوني، مما يعرض السكان لخطر دائم من الفيضانات والزلازل.