وسط زحف عربي إلى ملعب الجنوب.. تونس تواجه أستراليا بأمل العبور للدور الثاني

تتطلع العيون العربية إلى مباراة هامة تجري اليوم السبت في الساعة الواحدة بتوقيت المكرمة بين منتخبي تونس وأستراليا.

ونشرت صفحة الفيفا على تويتر تشكيل الفريقين، وأظهر عدم اختلافه تقريبا عن التشكيل الذي أدى به الفريقان مباراتهما الأولى ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

ويلاقي منتخب تونس نظيره الأسترالي على ملعب الجنوب، وسط دعم جماهيري كبير وثقة حصل عليها “نسور قرطاج” من الأداء الرجولي والمتميز أمام منتخب الدنمارك في الجولة الأولى، والتي انتهت بالتعادل السلبي رغم تهديد تونس المتكرر لمرمى الدنمارك.

ويدخل منتخب تونس المباراة مع أمل تحقيق النقاط الثلاثة بما يسهل مهم عبورهم إلى الدور الثاني من كأس العالم، وهو إنجاز غائب عن المنتخب التونسي الذي يشارك للمرة السادسة في بطولة كأس العالم.

وعلى الجانب الآخر، تريد أستراليا تقديم صورة مختلفة وفعالة عن المباراة السابقة والتي انتهت بخسارة منتخب “الكنغر” أمام فرنسا بأربعة أهداف مقابل واحد.