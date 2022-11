وسط زحف عربي إلى ملعب الجنوب.. تونس تواجه أستراليا بأمل العبور للدور الثاني

تتطلع العيون العربية إلى مباراة هامة تجري اليوم السبت في الساعة الواحدة بتوقيت المكرمة بين منتخبي تونس وأستراليا.

ونشرت صفحة الفيفا على تويتر تشكيل الفريقين، وأظهر عدم اختلافه تقريبا عن التشكيل الذي أدى به الفريقان مباراتهما الأولى ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

📋 The starting XIs are in!#FIFAWorldCup | #Qatar2022

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 26, 2022