ملاعبنا_نظيفة حملة حضارية تشجع جمهور المونديال على تنظيف الملاعب قبل المغادرة

شارك مشجعون من مختلف الجنسيات في حملة #ملاعبنا_نظيفة التي دشنها ناشطون لحث المشجعين على تنظيف الملاعب والمدرجات خلال حضورهم فعاليات كأس العالم قطر 2022.

هذي أخلاقنا وما هي جديدة علينا… 🇶🇦🇶🇦 جماهير #العنابي تشاركنا في مبادرة #ملاعبنا_نظيفة وتقوم بتنظيف استاد الثمامة بعد انتهاء مباراة #قطر_السنغال.. pic.twitter.com/A6oMCCoy2e — آمال رائد 🇶🇦 (@Amaalraeed) November 25, 2022

وحظي فيديو للشاب القطري غانم المفتاح على تداول واسع، بتصويره مقطعا يحمل فيه أكياس نظافة أثناء ذهابه لحضور أحد المباريات معللا: لكي أنظف مكاننا عقب انتهاء المباراة، فنظافة ملاعبنا ونظافة بلادنا من نظافتنا”.

نظافة ملاعبنا ونظافة بلادنا من نظافتنا ❤️#غانم_المفتاح pic.twitter.com/2jyFANdG4t — غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) November 23, 2022

وعلى وسم #ملاعبنا_نظيفة، تداول مغردون العديد من الصور والفيديوهات لحملات تنظيف المدرجات بعد المباريات، مع إشادة بتميز مشجعي بعض المنتخبات، خاصة الياباني الذي حرص مشجعوه على تنظيف المدرجات عقب حضورهم المباراة.

وقد حرص اللاعبون على تنظيف حجرة ملابسهم وترتيبها وتوجيه رسالة شكر لقطر البلد المضيف بعد فوزهم على منتخب ألمانيا بهدفين مقابل واحد.

من جانبه، وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشكر للمنتخب الياباني ومشجعيه على مبادرتهم بتنظيف المدرجات وغرفة تغيير الملابس في استاد خليفة الدولي بالدوحة.

After an historic victory against Germany at the #FIFAWorldCup on Match Day 4, Japan fans cleaned up their rubbish in the stadium, whilst the @jfa_samuraiblue left their changing room at Khalifa International Stadium like this. Spotless. Domo Arigato.👏🇯🇵 pic.twitter.com/NuAQ2xrwSI — FIFA.com (@FIFAcom) November 23, 2022

شكر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المنتخب #الياباني والمشجعين #اليابانيين على تنظيف غرفة تغيير الملابس والملعب في بطولة كأس العالم المقامة في #قطر. وشوهد المشجعون #اليابانيون وهم يجمعون القمامة بعد المباراة. ويقول الاتحاد على موقعه على الإنترنت إنهم أعطوا مثالا يحتذى به🇯🇵🙏⚽️ pic.twitter.com/wpgOIbmDiA — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) November 25, 2022

وواصلت بلدية الدوحة حملاتها وجهودها لتوعية المشجعين القادمين لحضور كأس العالم بسبل الحفاظ على النظافة في الشوارع والحدائق ومناطق المشجعين والشواطئ وغيرها.

كما نشرت البلدية على صفحتها الرسمية على تويتر شكرًا لجماهير منتخبات اليابان والسعودية والمغرب، لحرص المشجعين على تنظيف الملاعب والمدرجات عقب المباريات.