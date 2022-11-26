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#ملاعبنا_نظيفة حملة حضارية تشجع جمهور المونديال على تنظيف الملاعب قبل المغادرة

#ملاعبنا_نظيفة حملة شهدت تفاعلا واسعا في مونديال قطر (منصات التواصل)
26/11/2022-|آخر تحديث: 26/11/202203:36 PM (مكة المكرمة)

شارك مشجعون من مختلف الجنسيات في حملة #ملاعبنا_نظيفة التي دشنها ناشطون لحث المشجعين على تنظيف الملاعب والمدرجات خلال حضورهم فعاليات كأس العالم قطر 2022.

وحظي فيديو للشاب القطري غانم المفتاح على تداول واسع، بتصويره مقطعا يحمل فيه أكياس نظافة أثناء ذهابه لحضور أحد المباريات معللا: لكي أنظف مكاننا عقب انتهاء المباراة، فنظافة ملاعبنا ونظافة بلادنا من نظافتنا”.

وعلى وسم #ملاعبنا_نظيفة، تداول مغردون العديد من الصور والفيديوهات لحملات تنظيف المدرجات بعد المباريات، مع إشادة بتميز مشجعي بعض المنتخبات، خاصة الياباني الذي حرص مشجعوه على تنظيف المدرجات عقب حضورهم المباراة.

وقد حرص اللاعبون على تنظيف حجرة ملابسهم وترتيبها وتوجيه رسالة شكر لقطر البلد المضيف بعد فوزهم على منتخب ألمانيا بهدفين مقابل واحد.

من جانبه، وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشكر للمنتخب الياباني ومشجعيه على مبادرتهم بتنظيف المدرجات وغرفة تغيير الملابس في استاد خليفة الدولي بالدوحة.

وواصلت بلدية الدوحة حملاتها وجهودها لتوعية المشجعين القادمين لحضور كأس العالم بسبل الحفاظ على النظافة في الشوارع والحدائق ومناطق المشجعين والشواطئ وغيرها.

كما نشرت البلدية على صفحتها الرسمية على تويتر شكرًا لجماهير منتخبات اليابان والسعودية والمغرب، لحرص المشجعين على تنظيف الملاعب والمدرجات عقب المباريات.

المصدر : وكالات