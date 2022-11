منظمة: 6 نساء من كل 10 يتعرضن لاعتداءات جنسية في لبنان لا يبلغن عنها

تمتنع 6 نساء من كل 10 يتعرضن لاعتداءات جنسية في لبنان عن الإبلاغ عنها لأسباب متعلقة بصون “الشرف”، وفق ما أفادت منظمة محلية اليوم السبت، مطالبة خلال مظاهرة أمام البرلمان بتشديد العقوبات على جرائم العنف الجنسي.

ودعت منظمة “أبعاد” إلى المظاهرة في إطار حملة بعنوان “لا عرض ولا عار” بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت غيدا عناني إحدى عضوات المنظمة التي تطلق سنويا حملات مناهضة للعنف ضد المرأة “للأسف لا تزال جرائم الاعتداء الجنسي في لبنان تُربط بموضوع العرض والشرف والعار”.

وشددت على ضرورة النظر إلى هذه الجرائم “خارج السياق النمطي المجتمعي والتعامل معها بحزم”.

وتظاهرت عشرات النساء، بينهن ناجيات من اعتداءات جنسية، أمام مقر البرلمان وسط بيروت، مطالبات بـ”تشديد العقوبات على جرائم العنف الجنسي”.

Over half (55%) of the women who have experienced sexual assault have not reported it according to @AbaadMENA 2022 national survey on Sexual assault crimes and reporting in Lebanon. (1/2)#NoShameNoBlame #لا_عرض_ولا_عار pic.twitter.com/MPtLA396Xc

