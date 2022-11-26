السعودية تخسر أمام بولندا وليفاندوفسكي يحرز هدفه الأول بكأس العالم

قدّمت السعودية أداءً جيدًا وأهدرت ركلة جزاء لكنها خسرت بهدفين نظيفين أمام بولندا على ملعب المدينة التعليمية، اليوم السبت، في ثاني مباريات المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم (فيفا قطر 2022) حيث أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفه الأول على الإطلاق في النهائيات.

وفرض المنتخب السعودي تفوّقه بشكل كبير من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي طوال الشوط الأول، وكاد يتعادل من ضربة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن الحارس البولندي تصدى للكرة.

واختلف الحال شيئًا ما في الشوط الثاني، إذ عزز المنتخب البولندي هجومه وصنع أكثر من فرصة خطيرة ليضيف الهدف الثاني في شباك السعودية وينتزع النقاط الثلاث.

ومرر ماتي كاش إلى روبرت ليفاندوفسكي لكن الحارس محمد العويس أنقذ الموقف لترتد إلى مهاجم برشلونة الذي مررها إلى جيلينسكي ليسدد في سقف المرمى في الدقيقة 39 من عمر المباراة التي أقيمت بحضور أكثر من 44 ألف مشجع.

وبعد تقدّم بولندا بخمس دقائق وصلت الكرة إلى صالح الشهري داخل منطقة الجزاء، وتعرّض لتدخل من بيليك لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب.

وتدخّل حكم الفيديو المساعد ليطلب من الحكم مراجعة قراره ليحتسب ركلة جزاء لكن شتينسني أنقذ تسديدة سالم الدوسري.

وفي الشوط الثاني، استغل ليفاندوفسكي خطأ من عبد الإله المالكي في إيقاف تمريرة ضعيفة، وسدد كرة أرضية في شباك العويس في الدقيقة 82 ليصبح رصيد بلاده أربع نقاط من أول جولتين.

ولدى السعودية ثلاث نقاط من الفوز 2-1 على الأرجنتين في مفاجأة مدوّية بالجولة الافتتاحية، ويلعب منتخب المكسيك -صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة- مع الأرجنتين على ملعب لوسيل، في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وبهذه النتيجة، رفع المنتخب البولندي رصيده إلى أربع نقاط متصدرًا المجموعة، ويليه المنتخب السعودي برصيد ثلاث نقاط من فوزه على الأرجنتين.