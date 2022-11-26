إعلان تشكيلة منتخبي السعودية وبولندا في لقائهما بالجولة الثانية للمجموعة الثالثة

نشرت وكالة رويترز للأنباء تشكيلة كل من منتخبي السعودية وبولندا قبيل لقائهما المرتقب اليوم السبت في الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة على استاد المدينة التعليمية بالدوحة.

وبعد غياب لاعبي السعودية ياسر الشهراني وسلمان الفرج نتيجة الإصابة في مباراة الأرجنتين، يمثل السعودية:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: علي البليهي – محمد البريك – عبد الإله العمري

خط الوسط: سعود عبد الحميد – عبد الإله المالكي – محمد كنو – سامي النجعي

خط الهجوم: سالم الدوسري – صالح الشهري – فراس البريكان

فيما يمثل منتخب بولندا:

حراسة المرمى: فويتشيخ شتينسني واللاعبون: ماتي كاش – كريستيان بيليك – أركاديوش ميليك – روبرت ليفاندوفسكي – جريجور كريكوفياك – ياكوب كيفيور – كاميل جليك – بارتوش بريشينسكي – بيوتر جيلينسكي – بشيمسواف فرانكوفسكي.

الووووعد بكرة يا جمهور الصقور 😍🔥!!

في مسيرة "فخرنا الأخضر" لمباراة #السعوديةvsبولندا 🇸🇦 ⏰الساعة: 1 مساءً

📍نقطة التجمع: المدينة التعليمية

الموقع: https://t.co/BBdiB0tR3M ننتظركم هناك ✋🔥#المنتخب_السعودي#قدام pic.twitter.com/q6okbUvB0N — مجلس جمهور المنتخب السعودي 🦅 (@SaudiNTFans) November 25, 2022

وتتصدر السعودية المجموعة الثالثة بفوز مستحق وثلاث نقاط، وتتقدم عن المكسيك وبولندا بنقطتين الذين تعادلا سلبيا في اللقاء الأول، فيما تتذيل الأرجنتين المجموعة دون نقاط.