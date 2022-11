ماسك يعلن عن شارات ذهبية ورمادية وزرقاء لتوثيق حسابات تويتر

أعلن المالك الجديد لتويتر الملياردير إيلون ماسك، الجمعة، أن العمل سيبدأ قريبًا بشارات توثيق جديدة من ألوان مختلفة لتمييز الحسابات الموثقة على الشبكة الاجتماعية.

وكتب ماسك على تويتر “آسف للتأخير.. نحن بصدد إطلاق نظام “فيريفايد” يوم الجمعة من الأسبوع المقبل”.

وأوضح أن “شارة ذهبية ستخصص للشركات، وشارة رمادية للحكومات وزرقاء للأفراد سواء أكانوا من المشاهير أم لا، وكل الحسابات التي يتم التحقق منها سيتم توثيقها يدويًا قبل إرفاق علامة التحقق بها”.

وأضاف “إنه إجراء مؤلم، لكنه ضروري”.

Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.

وفي تغريدة أخرى، شرح ماسك أن الحسابات الفردية الموثقة كلها ستُرفق بالشارة الزرقاء نفسها، لكن قد يظهر على بعضها لاحقًا رمز ثانوي صغير يوضح ما إذا كانت تنتمي إلى مؤسسة في حال كانت هذه المؤسسة وثقتها على هذا الأساس.

ويثير نظام التوثيق الجديد الذي يرغب ماسك في تطبيقه قدرًا كبيرًا من الإرباك وسوء الفهم منذ أسابيع.

All verified individual humans will have same blue check, as boundary of what constitutes “notable” is otherwise too subjective.

Individuals can have secondary tiny logo showing they belong to an org if verified as such by that org.

Longer explanation next week.

— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022