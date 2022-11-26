أنظار السعودية تتطلع إلى دور الـ16 عبر البوابة البولندية

ينتظر ملعب استاد المدينة التعليمية بالدوحة لقاءَ هاما بين منتخبي السعودية وبولندا، في الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

ويخوض نجوم الأخضر المباراة بروح معنوية مرتفعة، بعد الفوز التاريخي على رفاق الأرجنتيني ميسي بهدفين مقابل هدف.

يوم كان شبيهًا بالحلم 🤩 يوم قد يُلهمهم من أجل المزيد 👏 نجوم الأخضر السعودي سيخوضون نزال بولندا وفي جعبتهم انتصار تاريخي أمام الأرجنتين 🇸🇦#كأس_العالم_FIFA pic.twitter.com/NQVv0Osqrn — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 26, 2022

كما يحظى الأخضر بدعم واسع خاصة من الجماهير العربية التي ملأت مدرجات استاد المدينة التعليمية قبيل ساعات من المباراة المرتقبة.

جماهير في المدرجات تدعم اللاعبين بكل المحبة والثقة 💚 ولاعبين في الملعب على الوعد والعهد عازمين 💪 من أجل تحقيق الإنجازات للسعودية 🇸🇦@SaudiNT | #كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 pic.twitter.com/i3J58LEcbv — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 25, 2022

وتتصدر السعودية المجموعة الثالثة بفوز مستحق وثلاث نقاط، وتتقدم عن المكسيك وبولندا بنقطتين الذين تعادلا سلبيا في اللقاء الأول، فيما تتذيل الأرجنتين المجموعة دون نقاط.

ورغم إصابة وغياب نجميه ياسر الشهراني وسلمان الفرج، فإن منتخب السعودية يأمل في تقديم أداء مميز وتحقيق نتيجة إيجابية أمام بولندا بما يفتح له بوابة الصعود إلى الأدوار الإقصائية، خلال مشاركته السادسة في كأس العالم.

وفي الجهة الأخرى، يطمح منتخب بولندا إلى قلب الطاولة والخروج بنتيجة وأداء مشرف بعد مباراة مخيبة للآمال من رفاق نجم ومهاجم برشلونة الإسباني روبرت ليفاندوفسكي، والذي فشل في التسجيل من ضربة جزاء أمام منتخب المكسيك.

وقبيل المباراة نشرت الصفحة الرسمة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فيديو لتحية تألق هيرفي رونار، مدرب السعودية في مونديال قطر 2022، وقالت هو مدرب يحب التوهج في اللحظات الكبيرة.