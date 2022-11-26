أمان وراحة.. مواصلات قطر تسهل لذوي الاحتياجات الخاصة حضور كأس العالم (فيديو)

أمان وراحة.. هكذا لخصت حنين زايد، وهي شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تجربتها مع استخدام المواصلات العامة أو سيارات الأجرة لحضور فعاليات كأس العالم في قطر 2022.

وصاحبت كاميرا الجزيرة مباشر حنين خلال استخدامها لوسائل المواصلات في الدوحة، وقالت حنين إن دولة قطر قدمت العديد من الخدمات المميزة لذوي الاحتياجات الخاصة وسهلت عملية التنقل بدءا من الطلب عبر تطبيقات الموبايل، وتجهيز السيارات أو الحافلات الكهربائية لسهولة دخول الكرسي المتحرك إليها، مما يوفر لذوي الاحتياجات الراحة والأمان وهو أهم ما يحتاجونه في عمليات التنقل.

وتضيف حنين: ومع التميز العالي للخدمات المقدمة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة داخل سيارات الأجرة أو الحافلات، فإن الدولة تساهم بشكل كبير في دفع الأجرة المطلوبة، مما يخفض تكلفة الانتقال ويقدم دعما إضافيا لذوي الاحتياجات الخاصة، يشجعهم على التفاعل والاستمتاع بكأس العالم في قطر 2022.