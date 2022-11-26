أستاذ للحضارة الإسلامية: بعض الصور غير الأخلاقية للرياضة تدعو لتقديم نموذج مختلف وليس الانسحاب
26/11/2022
هذا في الحقيقة تديّن مأزوم.. بهذا وصف الدكتور بدران بن لحسن، من ينسحب من ممارسة الرياضة رفضا لما قد يشوبها من بعض المخالفات أو الصور غير المنضبطة، وقال: إن الانسحاب أزمة نفسية يمر بها الفرد لا علاقة لها بالتدين.
وقال بن لحسن، أستاذ الحضارة الإسلامية بجامعة قطر، “لا يوجد ما ينهى عن الرياضة بل الإسلام يدعو لتقديم نموذج صحيح لممارستها، ولأن تخالط الناس وتصبر على أذاهم خيرا من ألا تخالطهم ولا تصبر على أذاهم”.
وأضاف: التدين الصحيح يحث على ممارسة الرياضة والحركة ولكن مع مراعاة الضوابط الأخلاقية والقيمية للإسلام.
المصدر : الجزيرة مباشر