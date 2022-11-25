“مسيئة للمسلمين”.. فيفا يمنع الجماهير من ارتداء ملابس “الحملة الصليبية” في كأس العالم قطر (فيديو)

منع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، الجماهير من ارتداء أزياء “الحملات الصليبية” في مباراة إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، المقررة مساءً ضمن مباريات كأس العالم قطر 2022.

ومُنع مشجعان، أمس الخميس، من دخول ملعب البيت بسبب ملابس تنكرية للمحاربين، وحمل المشجعان سيوفا بلاستيكية ودروعا عليها صليب القديس جورج.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي كيف أثار المشجعان استغراب الجماهير في محطة المترو، إذ التقط المشجعون مقاطع فيديو وصور لهما في طريقهما إلى الملعب.

منع مشجعين من #بريطانيا من دخول الملعب بأزياء "الحملات الصليبية" حاملين سيوفا ودروعا في بطولة كأس العالم بقطر#الجزيرة_مونديال22 pic.twitter.com/YYXHlKmc5p — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 24, 2022

نقلت صحويفة تايمز البريطانية عن (فيفا) قوله “الأزياء الصليبية في السياق العربي يمكن أن تكون مسيئة للمسلمين”.

ونصحت مجموعة “كيك إت أوت” البريطانية، المناهضة للتمييز، المشجعين بعدم ارتداء أزياء تنكرية تمثل الفرسان أو الصليبيين، “مما يذكر بالحروب الدينية التي شنها المسيحيون ضد المسلمين في العصور الوسطى”.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن متحدثة باسم المجموعة “ننصح الجماهير التي تحضر مباريات كأس العالم، بأن بعض الملابس مثل الأزياء التنكرية التي تمثل الفرسان أو الصليبيين، ربما لا تكون موضع ترحيب في قطر ودول إسلامية أخرى”.

وأضافت “أشارت نصائح السفر الصادرة عن وزارة الخارجية البريطانية قبل البطولة إلى أنه يجب على المشجعين التعرف على العادات المحلية، ونحن نشجع الجماهير على اتباع هذا النهج”.

ويتصدر منتخب إنجلترا، الساعي للفوز بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما توج بها عندما استضافة المونديال على ملاعب عام 1966، جدول ترتيب المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات في المونديال.

ويمتلك المنتخب الإنجليزي 3 نقاط، عقب فوزه الكاسح 6/2 على منتخب إيران، في الجولة الأولى للمجموعة، يوم الاثنين الماضي، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه منتخبي ويلز والولايات المتحدة الأمريكية، اللذين تعادلا 1/1 في الجولة الافتتاحية أيضا، في حين يتذيل المنتخب الإيراني الترتيب بلا نقاط.