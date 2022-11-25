فرنسا.. التحقيق مع سائق أذاع القرآن داخل حافلة عمومية

أثار سائق من أصول جزائرية الجدل في فرنسا بعدما قام بتشغيل آيات من القرآن الكريم داخل حافلة عمومية كان يقودها عبر الخط الرابط بين مرسيليا وإيكس إن بروفانس، ما دعا هيئة النقل الفرنسية للتحقيق معه.

وتسببت الواقعة التي حدثت، الثلاثاء الماضي، في جدل واسع داخل الأوساط الفرنسية، حسبما نقلت صحيفة لوفيغارو.

وذكرت الصحيفة أن السائق أغضب ركاب الحافلة البالغ عددهم 50 راكبًا بتشغيل آيات من القرآن الكريم لنحو 40 دقيقة في مكبرات الصوت، ورفضه إيقاف التسجيل.

وقالت وسائل إعلام محلية إن تحقيقًا فُتح بعد وقت قصير من الإبلاغ عن الواقعة، ردًا على شكاوى مختلفة من الركاب.

ونقلت تقارير إعلامية عن شهود عيان، أن السائق رفض تحقيق رغبتهم في إيقاف التسجيل، ودعوتهم له بـ”احترام العلمانية” في فرنسا.

وقالو إن السائق رد عليهم قائلًا: إنها حافلتي! أفعل ما أريد بداخلها، يمكنكم النزول إن لم تكونوا سعداء.

من جهته، لفت مدير هيئة النقل إلى تأكيد السائق أنه لم يبث الآيات القرآنية في مكبر الصوت، ولكن عبر هاتفه الشخصي فقط، حسبما نقلت لوفيغارو.

وحسب التقارير، لا يعد السائق موظفًا لدى خط النقل الرابط بين مدينتي مرسيليا وإيكس إن بروفانس، لكنه يعمل من خلال شركة وسيطة.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن التحقيق الأولي أن سائق الحافلة “ليس شخصًا متطرفًا لدى الدوائر الأمنية الفرنسية، وأن فرض سماع القرآن في الحافلة لا يعد شكلًا من أشكال التطرف”.