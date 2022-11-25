رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم: الانتقادات الموجهة لقطر مبالغ فيها وحملة المقاطعة فشلت (فيديو)

انتقد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت الحملة التي يشنها الإعلام الغربي ضد قطر، بسبب تنظيمها لمنافسات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال لوغريت خلال تصريحات صحفية إن الحملة الموجهةَ ضد قطر “مبالغٌ فيها”، مضيفًا أنه بصفته مسؤولًا رياضيًا لا يفكر في الجانب السياسي، لأنه بالضرورة متروك لأهله.

وأكد المسؤول الأول عن كرة القدم في فرنسا، أن حملات مقاطعة المونديال كلها فشلت بدليل نسب المشاهدة العالية في القنوات الفرنسية للمباريات.

وذكر لوغريت أن العديد من الصور التي وصلت إليه من المقاهي في عدد من المدن الفرنسية، أكدت أن الشباب شاهد مباراة المنتخب الفرنسي إلى جانب المباريات الأخرى.

من جهته، وصف الناشط الحقوقي فرانسوا باروش موقف رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بـ”المشرف”، لأنه “تصدى لحملة خبيثة لمقاطعة مونديال قطر 2022″، على حد وصفه.

وقال باروش في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الخميس، إن الحملة ضد قطر “غاية في النفاق وتنم عن وجود حقد دفين لدى القائمين على هذه الحملة ضد هذا البلد الصغير الذي نجح في تنظيم بطولة كأس العالم”.

وأضاف الناشط الحقوقي الفرنسي، أنه تقرر تنظيم وقفة احتجاجية في ساحة الجمهورية الفرنسية، الأحد المقبل، للتصدي لبعض الجهات السياسية والإعلامية الفرنسية التي تسعى للترويج لهذه الحملة التي فشلت فشلًا ذريعًا، على حد قوله.

وقال باروش “إن الأرقام ونسب المشاهدة التي تحظى بها نهائيات كأس العالم 2022 في فرنسا مرتفعة جدًا، وهذا دليل على أن حملة المقاطعة باءت بالفشل”.

وخلص باروش إلى القول بأن غالبية الفرنسيين لا يبالون بتصريحات رجالات السياسة ومواقفهم، وأنهم يريدون أن يستمتعوا بالرياضة بعيدًا عن خلافات السياسية وأقاويل السياسيين.