حقائق ومعلومات.. قبل انطلاق مباراة قطر والسنغال في كأس العالم

يسعى منتخبا قطر والسنغال، اليوم الجمعة، إلى التعويض عن الخسارتين اللتين منيا بهما في مباراتهما الافتتاحية في المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم قطر 2022، عندما يلتقيان للمرة الأولى على الإطلاق.

خسر المنتخب القطري أمام نظيره الإكوادوري بهدفين نظيفين في المباراة الافتتاحية للمونديال، بينما خسر منتخب السنغال أمام هولندا بهدفين نظيفين أيضا.

وهذه أبرز الحقائق عن الفريقين واللقاء: