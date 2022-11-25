حقائق ومعلومات.. قبل انطلاق مباراة قطر والسنغال في كأس العالم
25/11/2022-|آخر تحديث: 25/11/202203:56 PM (مكة المكرمة)
يسعى منتخبا قطر والسنغال، اليوم الجمعة، إلى التعويض عن الخسارتين اللتين منيا بهما في مباراتهما الافتتاحية في المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم قطر 2022، عندما يلتقيان للمرة الأولى على الإطلاق.
خسر المنتخب القطري أمام نظيره الإكوادوري بهدفين نظيفين في المباراة الافتتاحية للمونديال، بينما خسر منتخب السنغال أمام هولندا بهدفين نظيفين أيضا.
وهذه أبرز الحقائق عن الفريقين واللقاء:
- الملعب: ملعب الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة
- التوقيت: الجمعة 16:00 بالتوقيت المحلي
- حكم الساحة: الإسباني أنطونيو ماتيو
- الحكم المساعد الأول: الإسباني باو سيبريان
- الحكم المساعد الثاني: الإسباني روبرتو دياز
- الحكم الرابع: البيروفي كيفين أورتيغا
- لم يتواجه الفريقان في أي بطولة دولية على الإطلاق
- لم تخسر قطر سوى 3 مباريات من أصل الـ13 مباراة الأخيرة التي لعبتها ضد منتخبات أفريقية بواقع 5 انتصارات و5 تعادلات.
- المباراة الوحيدة التي واجه فيها منتخب السنغال منتخبات آسيوية كانت أمام اليابان في عام 2018 وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.
المصدر : الجزيرة مباشر + الفيفا