بصوت يحيى حوى.. الجالية السورية في الدوحة تهدي أغنية لقطر والعنابي (فيديو)

قال الفنان السوري يحيى حوى إن مشاركته في أغنية (آليه هيّا) المهداة إلى دولة قطر بمناسبة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 جاءت بغرض تقديم رسالة تضامن في هذا الحدث الفريد.

وأضاف في حديثه لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر أنه شارك مجلس الجالية السورية بدولة قطر في تقديم رسالة شكر ودعم للدوحة وللمنتخب العنابي خلال البطولة الأكبر في عالم كرة القدم.

وعن التفاعل الذي قوبلت به الأغنية، قال حوا إن الجالية السورية والشعوب العربية بحاجة إلى الفرحة والأمل في ظل ما تعانيه من تحديات.

وأطلقت الجالية السورية في قطر أغنية خاصة ببطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 لتشجيع المنتخب العنابي الذي يشارك في البطولة.

والأغنية من كلمات وألحان سائد العجيمي، توزيع أحمد رامي، وأداء يحيى حوى، وحظيت بتفاعل واسع في أوساط الجالية السورية والجاليات العربية وجمهور العنابي.

وللمرة الأولى منذ 92 عامًا -هو عمر بطولة كأس العالم لكرة القدم- تُنظم دولة عربية بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وانطلقت البطولة على أرض دولة قطر، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتُختتم في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للدولة.