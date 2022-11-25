أردوغان: منتجات سوق الحلال أصبحت حاجة عالمية وليست للمسلمين فقط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن سوق المنتجات الحلال اكتسب أهمية في البيئة التنافسية العالمية بفضل منتجاته وخدماته الصحية الموثوقة والنظيفة، ما جعله لفئات المستهلكين كافة وليس المسلمين فقط.

جاء ذلك في رسالة لأردوغان في انطلاق القمة العالمية الثامنة للحلال ومعرض حلال إكسبو للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في إسطنبول، الخميس.

وأفاد أردوغان في الرسالة أن سوق الحلال أصبح قطاعًا لا يرغبه المسلمون فحسب، إنما مجموعات المستهلكين جميعهم.

وأعرب عن أمله في أن تسهم القمة والمعرض في جعل تركيا دولة محورية في مجال اقتصاد منتجات الحلال، وتطوير تجارتها وإيصالها إلى أسواق جديدة.

من جهته شدد رئيس معهد المعايير التركي محمود سامي شاهين، الخميس، على أن الأغذية والمنتجات وخدمات الحلال تعد أولوية بالنسبة للمسلمين لأنها ضرورة للعيش وفقًا للإسلام وتطبيق أوامر الدين.

وتابع: بالإضافة إلى كونها حلالًا، فإن منتجات الحلال مفضلة الآن ومرغوبة ليس من المسلمين فقط، ولكن أيضًا من قبل الجميع في العالم لأنها نظيفة وصحية.

وأشار أن طلب منتجات الحلال يزداد يومًا بعد يوم، مبينًا أن العامل المؤثر الأكبر في زيادة الوعي بمنتجات الحلال والطلب عليها يتمثل في كونها غذاء آمنًا في أنحاء العالم كافة، وصحي ونظيف ومتوافق مع الفطرة البشرية.

وبحسب منظمي المعرض هذا العام، من المتوقع أن تشارك فيه نحو 500 شركة محلية وأجنبية من 40 دولة، ويجذب 40 ألف زائر، بينهم 10 آلاف أجنبي.