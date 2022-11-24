مونديال قطر.. مشجع تونسي يرفض التصوير مع فنان إسرائيلي بعد التعرف إلى جنسيته (فيديو)

نشر الفنان الكوميدي الإسرائيلي غي هوخمان، عبر حسابه على تيك توك، مقطع فيديو، وثق خلاله لحظة رفض مشجع تونسي الظهور معه في الفيديو، بعد معرفته بهوية الفنان الإسرائيلي.

وأظهر الفيديو الذي لاقى انتشارًا واسعًا على منصات مواقع التواصل، الفنان الإسرائيلي في الفيديو وهو يهتف باسم تونس قبل أن يحتضن الشاب ويقول له: “هل تونس هي المفضلة لديك؟”، ليرد الشاب: نعم بالطبع.

وبعد لحظات سأله الشاب عن موطن الشخص الذي يصوره، ليرد الفنان الإسرائيلي: من إسرائيل، حينها أبدى المشجع التونسي رد فعل سريع وابتعد عن الفنان ممتعضًا، وهو يردد بالإنجليزية: “لا لا“، ودفعه بعيدًا عنه.

ومنذ انطلاقة كأس العالم 2022 في قطر انتشرت مقاطع مشابهة لمشجعين عرب، على منصات التواصل خلال الأيام الماضية رفضوا التعامل مع الإعلام الإسرائيلي، أو أي وسيلة تبث من إسرائيل، تعبيرًا منهم عن رفضهم للتطبيع والتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت وكالة رويترز تقريرًا استعرضت فيه بعضًا من المواقف، قائلة إن العرب يرفضون التحدث إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية في المونديال.

وذكرت الوكالة في تقريرها إن محاولات مراسلي الإذاعة العامة الإسرائيلية (كان) لإجراء مقابلات مع مشجعين عرب باءت بالفشل.

وقال مراسلو القناة 12 الإسرائيلية -الأبرز في إسرائيل- للوكالة إن من قابلوهم كانوا يبتعدون عنهم، بينما قال مراسل القناة 13 الإسرائيلية في تقرير على الهواء إن مشجعين فلسطينيين نظموا احتجاجًا بالقرب منه، ملوّحين بأعلامهم قائلين “ارحل”.