كوريا الجنوبية تفرض التعادل السلبي على أوروغواي في مونديال قطر

تمكّن منتخب كوريا الجنوبية من فرض التعادل السلبي على نظيره الأوروغوياني، اليوم الخميس، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة في مونديال قطر.

وفشل المنتخبان في استغلال جميع الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض المنتخب الكوري الجنوبي سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات منتخب أوروغواي، الذي اعتمد على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

وارتدى سون هيونج-مين واقيًا للوجه وقاد هجوم كوريا الجنوبية، لكن زميله هوانج أوي-جو كان الأقرب للمرمى قبل أن يطيح بالكرة عاليا من مدى قريب في الشوط الأول.

وجاءت أخطر فرصة لأوروغواي في الشوط الأول بواسطة القائد جودين حيث ارتقى عاليا ووضع الكرة برأسه في القائم الأيسر.

وأطلق بالبيردي لاعب ريال مدريد تسديدة هائلة اصطدمت بالعارضة ليتعادل المنتخبان أمام حوالي 41 ألف متفرج وقبل أن تلعب البرتغال وغانا في المجموعة ذاتها اليوم أيضًا.

ويلتقي منتخب أوروغواي مع نظيره البرتغالي، الاثنين المقبل، في الجولة الثانية، فيما يلعب منتخب كوريا الجنوبية مع منتخب غانا في اليوم ذاته.