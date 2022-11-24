كأس العالم قطر 2022: أبرز المعلومات عن تونس وأستراليا قبل مواجهتهما السبت
24/11/2022-|آخر تحديث: 24/11/202202:26 PM (مكة المكرمة)
تلتقي تونس مع أستراليا في المجموعة الرابعة بكأس العالم لكرة القدم بعد غد السبت، وهذه أبرز المعلومات المتعلقة بالفريقين والمباراة.
المباراة
- الموعد: السبت 26 نوفمبر/تشرين الثاني، الساعة 1300 بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش)
- المكان: استاد الجنوب
- السعة: 44325 متفرجا
حقائق وأهم الإحصاءات:
- فازت تونس مرة واحدة في 13 مباراة بدور المجموعات منذ 1998 حيث انتصرت على بنما قبل أربع سنوات.
- جاء تعادل تونس دون أهداف مع الدنمارك في الجولة الافتتاحية لتخرج بشباك نظيفة لأول مرة في كأس العالم منذ 1978 عندما تعادلت بالنتيجة ذاتها أمام ألمانيا الغربية.
- لم تحقق أستراليا أي فوز في آخر سبع مباريات بكأس العالم، (تعادلت مرة وخسرت ست مرات)، ويعود انتصارها الأخير في دور المجموعات لتفوقها على صربيا في 2010.
المواجهات السابقة:
- التقى الفريقان مرتين وفاز كل فريق مرة واحدة.
- جاءت المواجهة الأخيرة في كأس القارات في 2005 وفازت تونس 2-صفر بفضل ثنائية فرانسيليدو دوس سانتوس.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز