كأس العالم قطر 2022: أبرز المعلومات عن تونس وأستراليا قبل مواجهتهما السبت

تلتقي تونس مع أستراليا في المجموعة الرابعة بكأس العالم لكرة القدم بعد غد السبت، وهذه أبرز المعلومات المتعلقة بالفريقين والمباراة.

المباراة

الموعد: السبت 26 نوفمبر/تشرين الثاني، الساعة 1300 بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش)

المكان: استاد الجنوب

السعة: 44325 متفرجا

حقائق وأهم الإحصاءات:

فازت تونس مرة واحدة في 13 مباراة بدور المجموعات منذ 1998 حيث انتصرت على بنما قبل أربع سنوات.

جاء تعادل تونس دون أهداف مع الدنمارك في الجولة الافتتاحية لتخرج بشباك نظيفة لأول مرة في كأس العالم منذ 1978 عندما تعادلت بالنتيجة ذاتها أمام ألمانيا الغربية.

لم تحقق أستراليا أي فوز في آخر سبع مباريات بكأس العالم، (تعادلت مرة وخسرت ست مرات)، ويعود انتصارها الأخير في دور المجموعات لتفوقها على صربيا في 2010.

المواجهات السابقة: