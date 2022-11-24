قبل انطلاق المباراة.. تعرف إلى تشكيلة مباراة سويسرا والكاميرون في كأس العالم

يتواجه منتخبا سويسرا والكاميرون، اليوم الخميس، في إطار المجموعة السابعة في كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وفيما يلي تشكيلة الفريقين.

سويسرا

يان زومر وسيلفان فيدمر ونيكو إلفيدي ومانويل أكانجي وبريل إمبولو وريمو فرويلر وجرانيت تشاكا وريكاردو رودريجيز وجبريل سو وروبن فارجاس وشيردان أكيري.

الكاميرون

أندريه أونانا ونيكولا نكولو وأندريه-فرانك زامبو-أنجيسا وكارل توكو إيكامبي وإيريك مكسيم شوبو-موتنج وصمويل جويه ومارتن هونجلا وكولينز فاي وبرايان مبيومو وجان-شارل كاستليتو ونوهو تولو.