الإسباني غابي يصبح أصغر لاعب يسجل في كأس العالم منذ بيليه

سجل لاعب الوسط الإسباني غابي هدفا في فوز منتخب بلاده 7 مقابل صفر على كوستاريكا، يوم الأربعاء، ليصبح أصغر لاعب يهز الشباك في كأس العالم لكرة القدم منذ النجم البرازيلي بيليه عام 1958.

وكان بيليه في السابعة عشر من عمره عندما سجل ستة أهداف قادت البرازيل للفوز باللقب للمرة الأولى.

وأصبح غابي (18 عاما) أصغر لاعب يسجل هدفا لإسبانيا في كأس العالم على الإطلاق، متفوقا على الرقم القياسي الذي سجله سيسك فابريغاس عندما هز شباك أوكرانيا في 2006 وعمره 19 عاما.

وقال غابي في مؤتمر صحفي “أنا سعيد بالإنجازات، لكن ما يهمني حقيقة هو الفوز وتقديم أداء جيد. علينا أن نمضي قدما”.

وأضاف لاعب برشلونة “بالطبع يشرفني أن أكون في المركز الثاني في هذه القائمة، وإنه أمر يسعدني كثيرا”.

وسجل غابي الهدف الخامس لإسبانيا في الدقيقة 74 بتسديدة مباشرة رائعة بعد تمريرة عرضية من ألفارو موراتا.

وأصبح غابي أصغر لاعب يمثل إسبانيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بعد شهرين من إتمام عامه السابع عشر. وبعدها بأشهر، أصبح أصغر لاعب إسباني يسجل للمنتخب الوطني.

وأحرز فيران توريس هدفين وسجل داني أولمو وماركو أسينسيو وكارلوس سولير هدفا لكل منهم لتصل إسبانيا إلى 100 هدف بكأس العالم.

يُذكر أن هذا الفوز الكاسح لمنتخب الإسبان على كوستاريكا بنتيجة 7-صفر، يعد من أكبر انتصاراته بكأس العالم لكرة القدم.

وكانت إسبانيا يقظة بعد الهزائم المفاجئة التي تعرضت لها الأرجنتين وألمانيا منافستها في المجموعة الخامسة، أمام منافس أقل تصنيفاً في مبارياتهما الافتتاحية.