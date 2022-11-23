ثاني مفاجآت مونديال قطر.. ألمانيا تخسر 2-1 أمام اليابان

تلقت ألمانيا بطلة العالم أربع مرات خسارة مفاجئة 2-1 أمام اليابان في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الخامسة في كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022 اليوم الأربعاء.

وتقدمت ألمانيا بهدف إيلكاي جندوجان من ركلة جزاء في الدقيقة 33 لكن ريتسو دوان أدرك التعادل للمنتخب الآسيوي في الدقيقة 75 قبل أن يحرز تاكوما أسانو هدفا رائعا قبل النهاية بسبع دقائق عندما استقبل تمريرة طويلة وأطلق تسديدة قوية في سقف مرمى الحارس مانويل نوير.

بهذا الفوز تصدرت اليابان الترتيب برصيد 3 نقاط في انتظار نتيجة مواجهة إسبانيا مع كوستاريكا، مساء اليوم. ​​​​​​​