مشجعون يرفعون صور شيرين أبو عاقلة والعلم الفلسطيني خلال مباراة المغرب ضد كرواتيا (فيديو)

رفع مشجعون فلسطينيون ومغاربة العلميْن الفلسطيني والمغربي، وشعارات ضد التطبيع مع إسرائيل، اليوم الأربعاء، خلال مباراة منتخب المغرب مع كرواتيا في استاد البيت ضمن منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022.

ورفع المشجعون العلم الفلسطيني إلى جانب العلم المغربي، ولافتات كُتب عليها “لا للتطبيع”، بينما ارتدى شبان قمصان طُبع عليها صورة الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة، وارتدوا الكوفية الفلسطينية.

واستهل منتخب المغرب مشواره في مونديال قطر بالتعادل السلبي مع نظيره الكرواتي (وصيف كأس العالم 2018)، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة السادسة.

وقُتلت الزميلة في قناة الجزيرة بالرصاص، في 11 مايو/ أيار الماضي، خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في مخيّم جنين، وكانت ترتدي سترة واقية من الرصاص كُتبت عليها كلمة “صحافة” وخوذة واقية عندما أصيبت برصاصة في وجهها أسفل خوذتها.