حنين زايد تبرز تسهيلات قطر لذوي الاحتياجات الخاصة لحضور كأس العالم (فيديو)

لأن لكرة القدم شغفا خاصا لدى الجميع، تقوم حنين زايد -وهي فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة- بعدد من الجولات للتعرف على التسهيلات التي تقدمها قطر في كأس العالم 2022 لأصحاب الاحتياجات الخاصة.

وفي جولة بصحبة كاميرا الجزيرة مباشر، قامت حنين باستخدام مترو أنفاق الدوحة لحضور إحدى مباريات كأس العالم، والتعرف على خدمات المترو لذوي الاحتياجات.

وتقول حنين “مترو الدوحة يقدّم خدمات عديدة لذوي الاحتياجات الخاصة، فمثلا محطة مترو الوكرة تقدّم خدمات لأصحاب الإعاقة السمعية أو البصرية أو الذهنية”.

وتضيف “حين أدخل المترو أجد من يساعدني بدءا من شراء التذاكر حتى الوصول إلى القطار، وبداخل القطار توجد مساحات مخصصة للكراسي المتحركة”.

حنين زايد شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة تعرفكم على التسهيلات التي قدمتها قطر لها في كأس العالم #قطر2022#كأس_العالم#قطر#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/rCT3TyH07E — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 22, 2022

وتتابع حنين “كما توجد ممرات للمشاة بخطوط بارزة داخل كل المحطات لمساعدة مستخدمي العصا البيضاء، وكذلك شاشات كبيرة واضحة تقدّم المعلومات باستمرار باللغتين العربية والإنجليزية، بما يساعد أصحاب الإعاقات السمعية، فضلا عن وجود المساعدة في كل محطة لأصحاب الاحتياجات لمساعدتهم في حجز ما يلزمهم بعد المترو من وسائل النقل سواء خاصة أو عامة”.

وختمت كلامها قائلة “أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأرى في هذه الخدمات ما يسهّل علينا كثيرا ويوفر لنا الوقت والجهد ليمضي يومي دون عوائق”.