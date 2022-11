الشرطة الإسرائيلية: قتيل وإصابات جراء انفجارين بمحطتي حافلات في القدس يُشتبه أنهما “هجوم فلسطيني”

قالت الشرطة الإسرائيلية إن شخصا قتل وأصيب آخرون جراء انفجارين وقعا قرب محطتي حافلات في القدس بفارق زمني 30 دقيقة اليوم الأربعاء، فيما يُشتبه بأنهما هجوم فلسطيني.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن أحد الانفجارين وقع بالقرب من محطة حافلات عند مدخل القدس، وأدى إلى إصابة 7 أشخاص على الأقل.

كانت وكالة أنباء فرانس برس قد نقلت عن مسعفين قولهم إن انفجاراً في محطة للحافلات عند مدخل القدس أدّى إلى إصابة 12 شخصاً، اثنان منهم إصاباتهما بالغة، فيما دمر انفجار ثانٍ في محطة أخرى حافلة وأوقع 3 جرحى آخرين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حطاما متناثرا في موقع الانفجار الذي طوّقته خدمات الطوارئ.

من ناحية أخرى، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن انفجارا ثانيا استهدف محطة حافلات أخرى في منطقة راموت غربي القدس، وأسفر عن إصابة شخصين.

وقالت تقارير إخبارية إسرائيلية إن سلطات الاحتلال أغلقت جميع محطات الحافلات في القدس.

Follow up: An IED/ explosive device left in a bag exploded at an Israeli bus station. At least one Israeli was killed and several others were seriously injured pic.twitter.com/szZsMoFnOZ

— Local Focus – Security Alerts (@LocalFocus1) November 23, 2022