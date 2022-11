الاتحاد الإنجليزي يقرر إيقاف رونالدو مباراتين وتغريمه 60 ألف دولار

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأربعاء، إيقاف النجم الدولي البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو مباراتين، وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني (نحو 60 ألف دولار أمريكي).

وجاءت عقوبة رونالدو بسبب تحطيمه هاتفًا كان في يد أحد مشجعي نادي إيفرتون.

وأصبح رونالدو (37 عامًا) لاعبا حرا الآن بعد فسخ تعاقده مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي، أمس الثلاثاء.

وفي 9 أبريل/ نيسان الماضي، حطم رونالدو هاتفا كان في يد صبي (14 عاما)، عقب خسارة مانشستر يونايتد أمام إيفرتون بهدف مقابل لا شيء.

In case anyone still believe United’s laughable claim that “it isn’t clear that Ronaldo’s swipe was intentional”… @ManUtd #EVEMNU #Ronaldo @SkySportsPL @SkySportsNews @SkySports @NBCSportsSoccer @Everton pic.twitter.com/itPLcV4rVB

— Chris Authement (@dominothement) April 9, 2022