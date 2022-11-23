الاتحاد الإنجليزي يقرر إيقاف رونالدو مباراتين وتغريمه 60 ألف دولار

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأربعاء، إيقاف النجم الدولي البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو مباراتين، وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني (نحو 60 ألف دولار أمريكي).

وجاءت عقوبة رونالدو بسبب تحطيمه هاتفًا كان في يد أحد مشجعي نادي إيفرتون.

وأصبح رونالدو (37 عامًا) لاعبا حرا الآن بعد فسخ تعاقده مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي، أمس الثلاثاء.

وفي 9 أبريل/ نيسان الماضي، حطم رونالدو هاتفا كان في يد صبي (14 عاما)، عقب خسارة مانشستر يونايتد أمام إيفرتون بهدف مقابل لا شيء.

واتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رونالدو بالسلوك غير اللائق وأصدرت لجنة مستقلة قرارها بإيقافه وتوقيع وغرامة كبيرة عليه.

وبعد الواقعة اعتذر رونالدو، وكتب على إنستغرام “ليس سهلًا أبدًا التعامل مع المشاعر في لحظات صعبة مثل تلك التي نواجهها”.

وتابع “مع ذلك، علينا دائمًا التحلي بالاحترام والصبر ونكون قدوة لجميع الشبان الذين يحبون هذه اللعبة الجميلة”.

وأضاف “أود الاعتذار عن غضبي، وإذا أمكن أودّ دعوة هذا المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد علامة لعب نظيف وروح رياضية”.

وسيُنفّذ الإيقاف خلال وجود رونالدو مع ناديه الجديد، لكنه لن يكون ساريا خلال مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022، المقامة حاليا في قطر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي. إيه. ميديا) نقلا عن بيان اتحاد الكرة الإنجليزي “تقرر إيقاف كريستيانو رونالدو مباراتين، وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني، وتم تحذيره من انتهاج سلوك غير لائق مستقبلا، من شأنه ينتهك لوائح الاتحاد”.

وأضاف البيان “اعترف المهاجم بأن سلوكه بعد صافرة نهاية مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز بين نادي مانشستر يونايتد وإيفرتون يوم السبت 9 أبريل/نيسان 2022 كان غير لائق”.

وأوضح اتحاد الكرة الإنجليزي “وجدت لجنة تنظيمية مستقلة أن سلوك اللاعب كان سيئا وعنيفا خلال جلسة استماع لاحقة، وفرضت عليه هذه العقوبات”.

ومن المقرر أن يُنفّذ الحظر حال انضمام رونالدو لأحد الفرق الخاضعة لسلطة اتحاد الكرة الإنجليزي، وسيكون الإيقاف ساريًا أيضا حال انضمامه لاتحاد آخر.