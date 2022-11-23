“أحرجتم من قبلكم وأتعبتم من بعدكم”.. رسالة من مشجع سعودي لدولة قطر (فيديو)

وجّه مشجع سعودي رسالة إلى دولة قطر عبر كاميرا الجزيرة مباشر يشكر لها حسن تنظيم بطولة كأس العالم 2022، وقال “شكرا لقطر حكومة وشعبا. أحرجتم مَن قبلكم وأتعبتم مَن بعدكم”.

وأضاف “وجدنا تنظيما جميلا بالمسطرة في كل مكان، وما أعتقد مَن بعدكم سيأتي بمثل ما جئتم به يا دولة قطر”.

وشهدت شوارع الدوحة احتفالات واسعة بالفوز التاريخي للمنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني، اليوم الثلاثاء، على استاد لوسيل ضمن منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وتفوّق المنتخب السعودي بفضل هدفين، الأول أحرزه صالح الشهري في الدقيقة 48، والثاني أحرزه سالم الدوسري في الدقيقة 53، بينما سجل ليونيل ميسي هدف الأرجنتين الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة.