ناجم عن آليات “غير قانونية”.. مصرع العشرات في حريق مصنع وسط الصين (فيديو)

قالت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء إن حريقا شب في مصنع بمدينة أنيانغ الصينية بمقاطعة خنان أسفر عن مصرع 38 شخصًا على الأقل وإصابة اثنين آخرين.

وذكر التلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء أن الحريق الذي اندلع في مصنع وسط الصين وأسفر عن مصرع 38 شخصا، نتج عن استخدام آليات بشكل “غير قانوني”، وفق ما ذكر.

وبدأ الحريق بعد ظهر أمس الاثنين وأرسلت فرق الإطفاء 63 عربة إلى مكان الحادث فى مصنع شركة خاصة صغيرة، بمنطقة في مدينة أنيانغ، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة من المكان نشرتها وسائل إعلام محلية، أعمدة الدخان الأسود الكثيف تتصاعد من موقع الحريق حيث حضرت مركبتا إطفاء على الأقل.

وقال التلفزيون الرسمي إنه تمت السيطرة على الحريق الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلى (1200 بتوقيت غرينتش) وتم إخماده بالكامل في الساعة 11 مساء.

وبحلول صباح اليوم الثلاثاء، ذكرت التقارير أن 38 شخصا لقوا حتفهم ونُقل اثنان إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة، وقالت وسائل إعلام رسمية إن شخصين في عداد المفقودين.

وقال مسؤولون محليون إن إدارة الأمن العام احتجزت مشتبها بهم، لكنهم لم يكشفوا عن مزيد من التفاصيل.