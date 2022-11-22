مصرع 8 أشخاص إثر تحطم طائرة بمنطقة سكنية في كولومبيا (فيديو)

قالت السلطات في كولومبيا إن 8 أشخاص لقوا مصرعهم، الاثنين، إثر سقوط طائرة صغيرة فوق حي سكني في ميديين، ثانية كبرى مدن البلاد.

وأقلعت الطائرة من مطار أولايا هيريرا صباحا، وأبلغت بتعرضها لعطل في المحرك قبل سقوطها فوق منزل، ليلقى جميع من كانوا بداخلها حتفهم، وتتصاعد أعمدة من الدخان الكثيف.

وأفاد حساب المطار على تويتر بأن الضحايا هم ستة ركاب وطاقم الطائرة المؤلف من شخصين.

ولم ترد أي تقارير تفيد بتعرض أحد من سكان المنزل لإصابات.

وقال رئيس البلدية في تغريدة “تعرضت طائرة لحادث في قطاع بيلين روزاليس. تم تفعيل كامل قدرات الحكومة لمساعدة الضحايا”.

وأضاف أن الطائرة من طراز بايبر وتعمل بمحركين، وكانت متجهة من ميديين إلى بلدية بيتزارو في مقاطعة تشوكو المجاورة. وتقع ميديين في واد ضيّق محاط بجبال الأنديس.

وفي عام 2016، تحطمت طائرة كانت تقل فريق تشابيكوينسي البرازيلي لكرة القدم في المنطقة الجبلية قرب المدينة بعد نفاد الوقود من خزانها، مما أدى إلى مصرع 71 شخصا من أصل 77 كانوا داخلها، بينهم 16 لاعبا.