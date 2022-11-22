5 قتلى و10 جرحى جراء قصف لقوات سوريا الديمقراطية شمالي حلب (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر في سوريا علاء الدين اليوسف، مساء الثلاثاء، إن 5 قتلى سقطوا وأصيب 10 آخرون، في حصيلة غير نهائية، جراء قصف صاروخي لما يسمى قوات سوريا الديمقراطية على مدينة إعزاز شمالي حلب.

وأضاف اليوسف أن القصف جاء ردا على هجمات القوات التركية على معاقل لحزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية شمالي سوريا والعراق.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول التركية الرسمية بأن التنظيم المسلح التابع لحزب العمال الكردستاني شن الهجوم على المناطق السورية انطلاقا من منطقة تل رفعت شمالي محافظة حلب، التي كان ينبغي أن ينسحب منها بموجب التفاهم المبرَم بين تركيا وروسيا في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وأضاف “انطلاقا من تل رفعت، يشن التنظيم هجمات بين الفينة والأخرى على التجمعات السكنية في جرابلس وعفرين وإعزاز ومواقع الجيش الوطني السوري على خطوط التماس”.

ومع توالي قصف قوات سوريا الديمقراطية على الشمال السوري، علقت المدارس نشاطها في مدينتي جرابلس وتل أبيض، اليوم الثلاثاء، حتى إشعار آخر بسبب الهجمات.