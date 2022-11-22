تعرّف على المنتخبات الأعلى قيمة في كأس العالم قطر 2022

أظهرت دراسة دولية أن إجمالي القيم السوقية للمنتخبات الـ32 المشاركة في كأس العالم قطر 2022 بلغ نحو 15 مليار يورو (15.4 مليار دولار)، ويتصدر القائمة المنتخب الإنجليزي.

ووفقًا لدراسة المركز الدولي للدراسات الرياضية، ومقره سويسرا، جاءت القيم السوقية لقائمة المنتخبات بما يلي:

المنتخب الإنجليزي: بنحو 1.5 مليار يورو (1.54 مليار دولار) من حيث القيمة في سوق الانتقالات. منتخب البرازيل: بقيمة 1.45 مليار يورو. منتخب فرنسا: بقيمة 1.34 مليار يورو. منتخب إسبانيا: بقيمة 1.2 مليار يورو. منتخب البرتغال: بقيمة 1.15 مليار يورو. منتخب ألمانيا: بقيمة 1.02 مليار يورو.

وقارنت الدراسة أكثر من 2000 صفقة للاعبين من الأندية في البطولات الأوربية الخمس الكبرى خلال الفترة من يوليو/تموز 2012 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2021.





القيمة التأمينية

ووفقًا لتحليل أجرته مؤسسة لويدز للتأمين في لندن بدعم من مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال، جرى تصنيف الفرق بناء على القيمة التأمينية الجماعية للاعبين.

وتصدّر المنتخب الإنجليزي أيضًا القائمة بقيمة تُقدَّر بنحو 3.17 مليارات جنيه إسترليني (3.74 مليارات دولار).

وتفوقت إنجلترا على فرنسا (2.66 مليار جنيه إسترليني) والبرازيل (2.56 مليار جنيه إسترليني) لتحتل الصدارة.

وقالت لويدز إن التقييم تم بناء على مجموعة متنوعة من المعايير مثل الأجور وصفقات الرعاية والعمر ومراكز كل لاعب.

وتم تصنيف لاعب إنجلترا جود بلينغهام (19 عامًا) لاعب وسط بوروسيا دورتموند على أنه أعلى اللاعبين من حيث القيمة التأمينية، يليه الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والبرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني.