في صالح السعودية المتصدرة.. المكسيك وبولندا يتعادلان سلبيا في مونديال قطر

جاءت نتيجة مباراة منتخبيّ المكسيك وبولندا في صالح المنتخب السعودي، والتي انتهت بالتعادل السلبي مساء اليوم الثلاثاء.

انطلقت المباراة وسط حضور كبير من جماهير المكسيك التي توافدت إلى استاد 974 بكورنيش الدوحة لدعم ومؤازرة فريقها.

واستفاد منتخب المكسيك من الدعم الجماهيري، وانطلق راغبا في إحراز التقدم في الدقائق الأولى. وشهدت الدقيقة الخامسة انطلاقة اللاعب هيرفينغ لوزانو من الجانب الأيمن ليرسل عرضية رائعة هددت المرمى البولندي.

وواصل المنتخب المكسيكي أول نصف ساعة ضغطه والسعي المتواصل نحو التسجيل، وكاد خيسوس غالاردو أن يحرز الهدف الأول الدقيقة 28 إلا أن فويتشيك تشيزني أنقذ بولندا في اللحظة الأخيرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي وأداء هجومي من المكسيك وتحفظ بولندي ربما تأثر بنتيجة فوز السعودية المفاجئ على الأرجنتين.

واستمرت الاختراقات المكسيكية في الشوط الثاني، وعلى عكس اتجاه اللعب تماماً الكرة تهيأت أمام نجم فريق برشلونة روبرت ليفاندوفسكي كرة هجومية نال منها ضربة جزاء، إلا أنه فشل في تسجيلها بعد تصد بارع من أتشوا حارس مرمى المكسيك في الدقيقة 58.

واستمرت المباراة على المنوال نفسه ومحاولات مكسيكية لم تفلح في هز الشباك البولندية، خاصة مع تألق الحارس تشيزني لتنتهي المباراة بالتعادل دون أهداف.

وبذلك يتصدر المنتخب السعودي المجموعة الثالثة مؤقتا بثلاث نقاط ويليه المكسيك وبولندا فيما تحل الأرجنتين في مؤخرة المجموعة.