ارتفاع عدد ضحايا زلزال إندونيسيا بينهم أطفال انهارت مدارسهم وزلزالان قبالة جزر سليمان (فيديو)

أعلنت السلطات في بلدة سيانجور الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي وقع أمس الاثنين إلى 252 قتيلا من بينهم أطفال انهارت عليهم المدارس، فيما ضرب زلزال عنيف بقوة 7 درجات جزر سليمان جنوب المحيط الهادئ.

وقال مسؤول إندونيسي إن أطفالا لقوا حتفهم عندما انهارت مدارسهم كانوا بين قتلى الزلزال الذي دمر البلدة الواقعة في إقليم جاوة الغربية، في وقت يسابق رجال الإنقاذ الزمن للوصول إلى المحاصرين تحت الأنقاض.

وأصيب مئات الأشخاص جراء الزلزال الذي بلغت قوته 5.6 درجة ووقع بمنطقة جبلية في إقليم جاوة الغربية الأكثر كثافة سكانية في إندونيسيا، في حين رجح مسؤولون ارتفاع عدد القتلى.

وتسبب الزلزال في أضرار جسيمة لبلدة سيانجور وفي انهيار أرضي أسفر عن دفن قرية واحدة على الأقل، وقال مسؤول إغاثة إن الانهيارات الأرضية والأراضي الوعرة تعرقل جهود الإنقاذ.

وكشف المسؤول عن تضررت الطرق في القرى مشيرا إلى أنه تم إجلاء أكثر من 13 ألف شخص، وقال إن معظم الضحايا من الأطفال لأنهم كانوا لا يزالون في المدارس لحظة وقوع الزلزال.

وأفاد مسؤولون بأن الكثير من الوفيات نتجت عن تقطع السبل بالضحايا أسفل مبان منهارة، وزار الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو المنطقة المتضررة اليوم الثلاثاء وقال “أوصيكم بإعطاء الأولوية لإجلاء الضحايا الذين ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض”.

ولإندونيسيا تاريخ من الزلازل المدمرة، ففي عام 2004، تسبب زلزال قوته 9.1 درجة قبالة جزيرة سومطرة في شمال إندونيسيا في حدوث موجات مد عاتية ضربت 14 دولة، مما أسفر عن مقتل 226 ألف شخص على طول ساحل المحيط الهندي، أكثر من نصفهم في إندونيسيا.

زلزالان قويان في جزر سليمان

ضرب زلزال عنيف بقوة 7 درجات جزر سليمان اليوم الثلاثاء ممّا أدّى إلى اهتزاز مبان وسقوط قطع أثاث من مكانها، ولم يتمّ تسجيل أي إصابات خطيرة أو أضرار مادية جسيمة بعد ساعات من الزلزال.

وقالت السلطات في جزر سولومون إنه لن يتم إصدار تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي) بعد الزلزالين القويين اليوم الثلاثاء- تسببا في وقوع أضرار بمبنى السفارة الأسترالية والمطار وانقطاع الكهرباء في العاصمة هونيارا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الأول وقع على عمق 15 كيلومترا على بعد حوالي 16 كيلومترا جنوب غربي البلاد، ووقع زلزال آخر شدته 6 درجات في منطقة قريبة بعد نحو 30 دقيقة.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي للبرلمان “لا يوجد أي إصابات معروفة، لكن سقف ملحق المفوضية السامية انهار مما يشير إلى أضرار محتملة في أنحاء المدينة”.

ونقلت رويترز عن موظف في شركة خطوط طيران جزر سليمان قوله إن سقف مطار هونيارا الدولي تعرض لأضرار ولكن المبنى سليم، موضحا أن السكان ما زالوا يشعرون بالهزات الارتدادية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الكهرباء انقطعت عن معظم أنحاء العاصمة هونيارا ويجري تقييم الضرر الذي لحق بخطوط التيار الكهربائي، وقالت الإذاعة في بيان على فيسبوك إن جميع خدمات الراديو توقفت عن البث.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في جزر سليمان إنه لا يوجد خطر من حدوث أمواج (تسونامي) في البلاد، لكنها حذرت من تيارات بحرية غير عادية في المناطق الساحلية.