تونس تستهل مشوارها في مونديال قطر بالتعادل مع الدنمارك

استهل المنتخب التونسي مشواره في كأس العالم (فيفا قطر 2022) بتحقيق التعادل دون أهداف مع نظيره الدنماركي، المصنف العاشر عالميا، والذي كان فاز على فرنسا ذهابا وإيابا في دوري الأمم الأوربية.

واستغل المنتخب التونسي دعم جماهيره الغفيرة في استاد المدينة التعليمية بالدوحة، ليقدّم أداء جيدا أمام المنتخب الدنماركي وبادر بالهجوم من البداية، بينما فرض لاعبوه رقابة صارمة على مفاتيح القوة بالفريق الدنماركي خاصة كريستيان إريكسن نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفي الدقيقة 23، اشتعلت المدرجات بعد أن هز عصام الجبالي الشباك الدنماركية، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل. وبعدها بربع ساعة، كاد عيسى العيدوني افتتاح التسجيل بتسديدة قوية مرت فوق العارضة الدنماركية.

واستمر الضغط التونسي على دفاعات منتخب “الديناميت” خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي. كما افتتح أيضا نسور قرطاج الشوط الثاني بهجمات قوية، ولكن تألق الحارس كاسبر شمايكل منع ترجمتها إلى أهداف.

ولم يشكل منتخب الدنمارك خطرا على نظيره التونسي أغلب فترات المباراة، وكانت أبرز الفرص الدنماركية في الدقيقة 69 للاعب إيركسن حين أطلق تسديدة قوية تصدى لها الحارس أيمن دحمان ببراعة شديدة.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بعد أداء راقٍ ومتميز للمنتخب التونسي في أول لقاءات المجموعة الرابعة، واستحق لاعبو المنتخب التونسي إشادة الجمهور وتشجيعهم مع أدائهم المميز واقتناصهم أولى نقاط مشوار تونس في مونديال قطر 2022.

وفي المجموعة الرابعة ذاتها، يلتقي منتخبا فرنسا وأستراليا في استاد الجنوب بالوكرة، مساء اليوم الثلاثاء.