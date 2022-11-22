كأس العالم قطر 2022.. التعادل الإيجابي يحسم لقاء ويلز مع الولايات المتحدة

نجح منتخب ويلز في إدراك التعادل مع المنتخب الأمريكي، لتنتهي مباراتهما مساء الاثنين بنتيجة 1-1 في ثاني مباريات المجموعة الثانية، التي يتصدرها حاليًا المنتخب الإنجليزي بعد فوزه قبل ساعات على إيران بستة أهداف مقابل هدفين.

جاء اللقاء على استاد أحمد بن علي في منطقة الريان بالدوحة، وافتتح تيموتي وياه -نجل الأسطورة جورج وياه- التسجيل بهدف للولايات المتحدة في الدقيقة 36، واستمرت النتيجة بالتقدم الأمريكي قبل أن يدرك منتخب ويلز التعادل من ركلة جزاء أحرزها غاريث بيل في الدقيقة 82 من المباراة.

وبذلك يتقاسم منتخبا ويلز والولايات المتحدة المركز الثاني مؤقتًا خلف إنجلترا المتصدرة، بينما تحل إيران في المركز الرابع.