مونديال قطر.. هولندا تتخطى السنغال بهدفين دون مقابل

استطاع المنتخب الهولندي تحقيق النقاط الثلاث بفوزه على نظيره السنغالي بهدفين مقابل لا شيء، مساء اليوم الاثنين، وتساوى في رصيد النقاط والأهداف مع المنتخب الإكوادوري، ليتقاسما بشكل مؤقت صدارة المجموعة الأولى.

وجرت المباراة بشكل متكافئ أغلب الوقت بين الفريقين، وجاء الهدف الأول لهولندا في الدقيقة 85 عبر رأسية مهاجم نادي آيندهوفن كودي غاكبو، ثم سجّل دافي كلايسن لاعب أياكس أمستردام الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع بمتابعة لكرة تصدى لها إدوارد ميندي حارس السنغال.

ويلاقي منتخب السنغال المنتخب القطري يوم الجمعة المقبل، بينما تواجه هولندا منتخب الإكوادور باليوم ذاته، في ثاني لقاءات المجموعة الأولى.