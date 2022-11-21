عشرات الضحايا إثر زلزال بقوة 5.6 درجة ضرب جزيرة جاوة الإندونيسية (فيديو)

لقى 46 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 700 آخرين، إثر زلزال ضرب صباح الاثنين، جزيرة جاوة الغربية في إندونيسيا.

وذكرت وكالة أسوشيتيد برس نقلًا عن مسؤولين حكوميين، أن عدد القتلى ارتفع من 14 إلى 46 خلال أقل من ساعة واحدة.

وقال المتحدث باسم الإدارة المحلية في بلدة سيناجور في جاوا الغربية لوكالة الأنباء الفرنسية “قتل عشرات الأشخاص. ومئات بل آلاف المنازل تضررت. حتى الآن أحصينا 44 قتيلًا”.

وقال هيرمان سوهرمان المسؤول الحكومي في سيانجور، البلدة الواقعة في جاوة الغربية حيث يقع مركز الزلزال، لقناة (مترو تي في) الإخبارية إن ما يصل إلى 20 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 300.

وأضاف “هذا من مستشفى واحد وهناك 4 مستشفيات في سيانجور” مشيرًا إلى أن حصيلة القتلى والمصابين مرشحة للارتفاع.

The US Geological Survey said the magnitude 5.4 quake was centered in the #Cianjur region in West #Java province, a depth of 10 kilometers Local officials in the Cianjur district said dozens of buildings, including houses, were damaged#Earthquake #JawaBarat #Indonesia pic.twitter.com/G28gIbmbnW — 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) November 21, 2022

قلق من تسونامي

وقالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء إن مركز الزلزال في سيانجور، التي تقع على بعد 75 كيلومترًا تقريبًا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة جاكرتا، كان على عمق عشرة كيلومترات بما يعني أن ليس هناك ما يدعو للقلق من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي).

وقالت وكالة مكافحة الكوارث في بيان إن العديد من المنازل ومدرسة إسلامية داخلية في المنطقة تعرضت لأضرار وأضافت أن المسؤولين لا يزالون يقيمون المدى الكامل للأضرار.

وأظهرت لقطات من (مترو تي في) أن بنايات في سيانجور تهدمت بالكامل تقريبًا بينما وقف سكان قلقون حولها.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء إن في الساعتين التاليتين للزلزال، تم تسجيل 25 هزة ارتدادية.

وقال شهود من رويترز إن البعض أخلوا مكاتبهم في حي الأعمال المركزي في جاكرتا بينما قال آخرون إنهم شعروا بالبنايات وهي تهتز ورأوا قطعا من الأثاث تتحرك بسبب الزلزال.