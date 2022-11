عشرات الضحايا إثر زلزال بقوة 5.6 درجة ضرب جزيرة جاوة الإندونيسية (فيديو)

لقى 46 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 700 آخرين، إثر زلزال ضرب صباح الاثنين، جزيرة جاوة الغربية في إندونيسيا.

وذكرت وكالة أسوشيتيد برس نقلًا عن مسؤولين حكوميين، أن عدد القتلى ارتفع من 14 إلى 46 خلال أقل من ساعة واحدة.

وقال المتحدث باسم الإدارة المحلية في بلدة سيناجور في جاوا الغربية لوكالة الأنباء الفرنسية “قتل عشرات الأشخاص. ومئات بل آلاف المنازل تضررت. حتى الآن أحصينا 44 قتيلًا”.

وقال هيرمان سوهرمان المسؤول الحكومي في سيانجور، البلدة الواقعة في جاوة الغربية حيث يقع مركز الزلزال، لقناة (مترو تي في) الإخبارية إن ما يصل إلى 20 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 300.

وأضاف “هذا من مستشفى واحد وهناك 4 مستشفيات في سيانجور” مشيرًا إلى أن حصيلة القتلى والمصابين مرشحة للارتفاع.

The US Geological Survey said the magnitude 5.4 quake was centered in the #Cianjur region in West #Java province, a depth of 10 kilometers

Local officials in the Cianjur district said dozens of buildings, including houses, were damaged#Earthquake #JawaBarat #Indonesia pic.twitter.com/G28gIbmbnW

— 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) November 21, 2022