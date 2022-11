مونديال قطر.. 7 منتخبات أوربية تتخلى عن ارتداء شارة دعم المثليين بعد تحذير الفيفا

أعلنت 7 اتحادات أوربية، في بيان مشترك اليوم الاثنين، تخلّيها عن ارتداء شارة لدعم المثليين خلال مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022، بعدما وجّه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحذيرا بمنح بطاقة صفراء لأي لاعب مخالف.

وصدر البيان عن اتحادات إنجلترا وويلز وبلجيكا وهولندا وسويسرا وألمانيا والدنمارك.

وهدد الفيفا بإنذار أي لاعب يضع الشارة متعددة الألوان التي تم تقديمها باعتبارها “تدعم التنوع والشمول”.

وتحدّث قائد إنجلترا هاري كين عن رغبته بوضع الشارة في مباراة إيران، اليوم الاثنين، ضمن المجموعة الثانية.

لكن الاتحاد الإنجليزي قال في بيان قبل ساعات من انطلاق المواجهة بملعب خليفة الدولي “الفيفا كان واضحا تماما بتطبيق عقوبات رياضية إذا وضع قادتنا الشارة خلال المباراة”.

وأضاف البيان “كاتحاد وطني، لا يمكن أن نضع اللاعبين في موقف يمكن أن يتم تطبيق عقوبات عليهم من بينها الإنذارات، لذا طلبنا من قادتنا عدم وضع الشارة في مباريات كأس العالم”.

وقال الاتحاد الهولندي في بيان “أنت لا تريد أن تبدأ المباراة بتلقي بطاقة صفراء، لهذا السبب فنحن كمجموعة عمل في اليويفا وبقلب مثقل، قررنا التخلي عن خطتنا”.

وأكد الاتحاد الهولندي أن الفيفا أوضح قبل ساعات فقط من مباراة المنتخب الافتتاحية أمام السنغال، اليوم الاثنين، أن فيرجيل فان دايك سيتلقى بطاقة صفراء فورا إذا ارتدى الشارة كما كان مخططا.

وقال الاتحاد الهولندي إنه “محبط بشدة” من موقف الفيفا، وأكد أنه لن يدع الأمر يمر بسهولة، على حد قوله.

وأضاف “هذا يتنافى تماما مع روح الرياضة التي توحد الملايين. نحن إلى جانب بعض الدول الأخرى سننظر عن كثب في علاقتنا مع الفيفا”.

وقال الاتحاد الهولندي إن الشارة مصمَّمة لحمل رسالة “ضد أي نوع من التمييز”.

ووفقا للوائح الفيفا، فإن كل متعلقات الفريق لا ينبغي أن تُظهر أي شعارات أو صور أو كلمات سياسية أو دينية أو شخصية، وخلال نهائيات البطولات المنظمة من الاتحاد الدولي يجب على كل قائد “ارتداء شارة القيادة المقدَّمة من الفيفا”.

وأكدت ويلز أن الدول المشاركة في هذا التصرف الجماعي كانت مستعدة لدفع الغرامة التي عادة ما تُفرض على مخالفة لوائح الزي، لكن فرض مخالفة رياضية، ومنح بطاقة صفراء، جعل الأمور تصل إلى حد آخر.

