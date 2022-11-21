فقدت بصرها حزنا على ابنها.. مسنة سورية ترعى حفيداتها ولا تجد معيلا (فيديو)
نقلت كاميرا الجزيرة مباشر المعاناة المعيشية لمسنة سورية فقدت بصرها حزنا على ابنها المفقود منذ سنوات.
ووسط دموعها، اشتكت المرأة السورية من عدم وجود معيل لأسرة ابنها المفقود منذ سنوات، والذي ترك 4 بنات وأمهم في خيمة للنازحين بمنطقة حربنوش شمالي إدلب لا يتوافر فيها أبسط مقومات الحياة.
وقالت المسنة إن حفيداتها وأمهن يعشن حياة صعبة دون معيل، ويعانين الجوع مع البرد والظروف القاسية للمخيم خاصة في فصل الشتاء.
فقدت بصرها حزنا على ابنها.. مسنة سورية ترعى أحفادها ولا تجد معيلا#إدلب #سوريا #نازحون pic.twitter.com/QlGW4ORbQV
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 21, 2022
وأطلقت الجزيرة مباشر تغطية خاصة لأوضاع النازحين في الشمال السوري بعنوان “شتاء النازحين.. 12 شتاء قارسًا”.
وتأتي التغطية في ظل شح الوقود وارتفاع أسعار الملابس وتصاعد المخاوف من تكرار سيناريو الشتاء الماضي.