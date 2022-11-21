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طالبوا بإصلاح شامل لنظام الغذاء.. ناشطون يحتلون مطعما شهيرا في لندن (فيديو)

ناشطون يحتلون مطعم غوردن رامزي في لندن (مواقع التواصل)
21/11/2022-|آخر تحديث: 21/11/202211:59 AM (مكة المكرمة)

احتل ناشطون في مجال المناخ مطعم الشيف الشهير غوردن رامزي في لندن الحائز 3 نجوم ميشلان مساء السبت، مطالبين بإصلاح شامل لنظام الغذاء في المملكة المتحدة.

ودخل 14 عضوا من جماعة (أنيمل ريبيليين) مطعم غوردن رامزي في تشلسي جنوب غرب لندن قرابة السادسة مساء (18.00 ت غ) وجلسوا إلى طاولات مخصصة للزبائن.

وحمل ناشطو المناخ، قوائم طعام مزيفة توضح بالتفصيل التكاليف البيئية للأطباق المقدمة في مطعم الشيف الشهير، وغادروا عندما أغلقت المؤسسة بعد ساعات.

وكتبت المجموعة على تويتر “هذا المطعم الفاخر يعطي المثال الأفضل عن عدم المساواة الذي نواجه في المملكة المتحدة حاليًا، فضلًا عن إنكار مدى خطورة أزمة المناخ”.

ودعا الناشطون إلى تحول كامل في نظام الغذاء وقالوا “نحن نحتاج إلى تحوّل جذري في نظام الغذاء في المملكة المتحدة وعلينا جميعًا أن نتحمل مسؤولية ذلك”.

ودعت إحدى الناشطات إلى الانتقال إلى نظام غذائي قائم على النباتات وقالت إن النظام الغذائي القائم على النبات يتطلب 75% أقل من الأراضي الزراعية لزراعة الغذاء.

وأكدت أن ذلك من شأنه السماح بإطعام ملايين الأشخاص الإضافيين دون الاعتماد على “صناعات تربية الحيوانات الاستغلالية وغير الفعالة”.

من جانبه، قال ناطق باسم مطعم غوردن رامزي “لكل شخص الحق في أن تكون لديه آراء ومعتقدات، لكن الدخول بالقوة إلى مطعم ومضايقة الموظفين الذين يعملون بجد وإفساد أمسية زبائن انتظروا أشهرًا لحجزهم، هي أمور غير مقبولة بتاتًا وغير لائقة”.

وقالت شرطة لندن إنها استدعيت إلى المطعم، لكن لم يتم توقيف أحد.

المصدر : الفرنسية