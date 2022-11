طالبوا بإصلاح شامل لنظام الغذاء.. ناشطون يحتلون مطعما شهيرا في لندن (فيديو)

احتل ناشطون في مجال المناخ مطعم الشيف الشهير غوردن رامزي في لندن الحائز 3 نجوم ميشلان مساء السبت، مطالبين بإصلاح شامل لنظام الغذاء في المملكة المتحدة.

ودخل 14 عضوا من جماعة (أنيمل ريبيليين) مطعم غوردن رامزي في تشلسي جنوب غرب لندن قرابة السادسة مساء (18.00 ت غ) وجلسوا إلى طاولات مخصصة للزبائن.

1/3 💥BREAKING! 💥 #AnimalRebellion supporters have entered the high end “Restaurant Gordon Ramsay” in Chelsea and will stay there until they are removed. @GordonRamsay @restaurant_gr pic.twitter.com/J3mybMsQ5r

وحمل ناشطو المناخ، قوائم طعام مزيفة توضح بالتفصيل التكاليف البيئية للأطباق المقدمة في مطعم الشيف الشهير، وغادروا عندما أغلقت المؤسسة بعد ساعات.

وكتبت المجموعة على تويتر “هذا المطعم الفاخر يعطي المثال الأفضل عن عدم المساواة الذي نواجه في المملكة المتحدة حاليًا، فضلًا عن إنكار مدى خطورة أزمة المناخ”.

ودعا الناشطون إلى تحول كامل في نظام الغذاء وقالوا “نحن نحتاج إلى تحوّل جذري في نظام الغذاء في المملكة المتحدة وعلينا جميعًا أن نتحمل مسؤولية ذلك”.

Supporters of Animal Rebellion have left @restaurant_gr since it has now been shut down for the night!

Want to get involved in actions like this? Click the link in our bio to join a local hub and begin taking action! pic.twitter.com/SDaZu6hW9s

— Animal Rebellion (@RebelsAnimal) November 19, 2022