خبير فرنسي: نجاحات قطر أكدت للجميع أنها تستحق تنظيم كأس العالم (فيديو)

قال ريمي بيي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة “امبيلي” الاستشارية وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن قطر تمكنت سريعًا من تجاوز حملة الانتقادات لبطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022.

وأضاف بيي خلال مشاركته في برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، مساء الأحد، أن هناك بطولات عالمية كبرى واجهت انتقادات كبرى، لكن بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022، جرى التركيز على ملف واحد بعينه هو حقوق العمال الذين شيدوا الملاعب.

وتابع أن دولة قطر حققت إنجازات مهمة في هذا الملف على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أن “العالم اليوم يعيش ما حققته قطر من تقدم في مجال قوانين العمل”.

وأوضح بيي أن قطر نجحت في التأكيد لجميع دول العالم بأنها “تستحق تنظيم كأس العالم”، مضيفًا أن روسيا هي الأخرى واجهت حملات إعلامية وسياسية شرسة لكنها تجاوزت ذلك بالنجاحات.

وبشأن الحملات التي ما زال يقوم بها الإعلام الفرنسي وخاصة قناة “سي نيوز” أكد الخبير الفرنسي أن “الأمر يتعلق بقناة يمينية متطرفة معروفة بعدائها وسخريتها من الإسلام والمسلمين”.

وقال بيي إن العديد من وسائل الإعلام الفرنسية التي لا تتبنى الرؤية نفسها والموقف ذاته، على حد وصفه.

وأضاف أن “هذه القناة تنتقد قطر لأنها بلد عربي وإسلامي وبطولة كأس العالم فعالية عالمية وفرصة لقطر لتثبت نجاحاتها”.

من جهته، ذكر الكاتب الصحفي محمد السطوحي أن الحملة ضد قطر في الولايات المتحدة وأوربا “موجهة بأفكار عنصرية”، مضيفًا أن النجاح الباهر الذي جرى تسجيله في الحفل الافتتاحي زاد من منسوب العداء.

وقال السطوحي إن النجاح القطري في تنظيم هذه التظاهرة كفيل بقلب الصورة السلبية التي تحملها بعض الجهات المعروفة.

وأضاف أن التفوق الذي حققته قطر منذ 12 عامًا على الولايات المتحدة ودول أخرى في منافسة التصويت على تنظيم دورة 2022 توضح إلى حد كبير تفاصيل هذه الحملة وتوقيتها وأبعادها.

وخلص السطوحي إلى القول إن اليمين العنصري في الولايات وأوربا يسعى دومًا إلى “معاداة كل ما هو إسلامي، وأن دورة كأس العالم في قطر كشفت الكثير من التحيزات الثقافية للغرب، لكن هناك فئات كثيرة من دول الغرب تعترف لقطر بما أنجزته في مستويات عدة”.