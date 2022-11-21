بريقدار.. المقاتلة المسيرة التركية تجتاز بنجاح اختبارات السير على المدرج (فيديو)

أعلنت شركة “بايكار” التركية للصناعات الدفاعية، اجتياز المقاتلة المسيّرة “بيرقدار قزل إلما/Bayraktar Kızılelma” بنجاح اختبارات السير أوتوماتيكيًا على المدرج.

وأضافت الشركة في بيان لها، يوم الأحد، أن المقاتلة المسيّرة خضعت لاختبارات السير أوتوماتيكيًا على المدرج، في مركزها للتدريب والاختبارات في ولاية تكيرداغ، شمال غربي البلاد.

وأوضحت أن “بيرقدار قزل إلما” باجتيازها هذه الاختبارات، قطعت شوطًا كبيرًا في طريق تحليقها في الأجواء، مضيفة أن المسيّرة التركية قطعت خطوة إضافية إلى التحليق في الأجواء.

وكانت شركة ربايكار قد كشفت في مطلع شهر مارس/آذار الماضي، عن المقاتلة المسيّرة المحلية بيرقدار قزل إلما.

وعلى عكس الطائرات المسيّرة، فإن “بيرقدار قزل إلما” تستطيع إجراء مناورات خاطفة، وتنفيذ مهام قتالية جو-جو مثلها مثل المقاتلات التقليدية، بحيث تمكّن تركيا من تغيير الموازين الحربية الجوية.

وكانت شركة “بايكار” للصناعات الدفاعية التركية، أعلت في سبتمبر/أيلول الماضي، نجاحها في أول “اختبار دمج المحرك” في طائرتها المقاتلة المسيّرة “بيرقدار قزل إلما”.

و”دمج المحرك” هو اختبار يجرى على الأرض قبل تحليق الطائرة، ويأتي ضمن سلسلة اختبارات، ويعني تشغيل المحرك داخل هيكل الطائرة، للتأكد من عملية الانسجام بين المحرك والهيكل.

وتعد ”بيرقدار قزل إلما” أول مقاتلة تركية من دون طيار، وتخطط “بايكار” لإجراء أول تحليق لها العام المقبل.

ومن المقرر أن تؤدي “بيرقدار قزل إلما” المهام الأكثر صعوبة بفضل ميزة التخفي عن شاشات الرادارات بشكل أكبر، ويصل وزن المسيّرة التركية إلى 6 أطنان، وتكون قادرة على حمل 1500 كيلوغرام من الصواريخ والذخائر.