برنامج الأغذية العالمي يخصّص 5.4 مليارات دولار لمساعدة لبنان

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، أن برنامج الأغذية العالمي وافق على تخصيص أكثر من 5 مليارات دولار مساعدات للسنوات الثلاث المقبلة.

وقال ميقاتي “المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي قرّر في اجتماعه الأخير بمدينة روما تخصيص مبلغ 5 مليارات و400 مليون دولار أمريكي للبنان للسنوات الثلاث المقبلة”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين ميقاتي ومدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبد الله الوردات في السراي الحكومي وسط العاصمة بيروت.

وأضاف أنه جرى التوافق على توزيع مساعدات البرنامج الأممي “بالتساوي” بين اللبنانيين واللاجئين السوريين الذين يحصلون على دعم منه منذ عام 2012، تاريخ بدء تدفق اللاجئين السوريين إلى لبنان.

وتابع “البرنامج وعد بشراء المنتجات بالكامل من السوق اللبنانية”.

واستطرد “البرنامج كان يصرف مساعدات بنسبة 70% للسوريين و30% للبنانيين، بإجمالي 700 مليون دولار في السنة تقريبًا، وسيُصرف المبلغ الجديد بالتساوي بين اللبنانيين والسوريين في البلاد”.

