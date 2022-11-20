جماهير كرواتية تبدع في تشجيع منتخبها بالزي الخليجي قبل انطلاق المونديال (فيديو)

بدأ حماس جمهور كرة القدم قبل انطلاق صافرة بطولة كأس العالم قطر 2022، وتفاعل عدد كبير من الجماهير في مناطق مختلفة من دولة قطر.

وفي سوق واقف بقلب العاصمة القطرية، ارتدى عدد من المشجعين الكروات الزي القطري، وتجولوا في السوق مرددين هتافات تشد من أزر منتخبهم.

وخاضت كرواتيا -وصيفة بطلة العالم بالنسخة الأخيرة في روسيا قبل 4 سنوات- آخر تجاربها الاستعدادية للحدث الكروي الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، أمام السعودية في مباراة جاءت قوية من المنتخبين وانتهت لصالح المنتخب الكرواتي بنتيجة (1- صفر) في الرياض.

وتأتي كرواتيا في المجموعة الثامنة مع منتخبات كندا وبلجيكا والمغرب، وتلعب أولى مبارياتها أمام المنتخب المغربي على ملعب البيت بمدينة الخور في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، وبعد 4 أيام تقابل المنتخب الكندي بملعب خليفة الدولي، ثم تلعب ضد بلجيكا بملعب أحمد بن علي في 1 ديسمبر/كانون الأول، ضمن مباريات الدور الأول.

وتنطلق بطولة كأس العالم “قطر 2022″، اليوم الأحد، بلقاء يجمع المنتخب العنابي صاحب الأرض ونظيره الإكوادوري، في السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.