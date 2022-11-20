مصر.. مصرع 12 شخصا في حادث تصادم مروع قرب الغردقة (صور)

لقي 12 شخصًا مصرعهم، صباح اليوم الأحد، في حادث تصادم مروع بين حافلة ركاب وشاحنة بالقرب من مدينة الغردقة السياحية على البحر الأحمر (نحو 470 كيلومترًا جنوب القاهرة)، وفق وزارة الصحة المصرية.

وأوضحت الوزارة أن 30 شخصًا أصيبوا في التصادم ونُقلوا إلى مستشفيات قريبة. وبدأت النيابة العامة تحقيقًا لمعرفة أسباب وملابسات الحادث، وفق مسؤول قضائي.

وقال رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر اللواء حامد أحمد، إن سيارات الإسعاف نقلت 11 جثة من ركاب الأتوبيس المنكوب إلى مشرحة المدينة تحت تصرّف النيابة، بالإضافة إلى نقل 27 مصابًا للعلاج.

وهذا ثاني حادث سير يودي بحياة عدد كبير من الضحايا خلال أقل من 10 أيام في مصر. وفي 12 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، توفي 20 شخصًا إثر سقوط حافلة في ترعة بمحافظة الدقهلية بدلتا النيل (شمال القاهرة)، وفق ما أعلنت النيابة العامة.

كما أصيب 27 طالبا في التاسع من الشهر الجاري إثر تصادم قطار وحافلة تقل طلابًا في منطقة الحسينية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية شمالي مصر.

وتودي حوادث السير بحياة الآلاف سنويًّا في مصر، وتقع الحوادث والاصطدامات غالبًا بسبب السرعة أو سوء حالة الطرق أو عدم الالتزام بقوانين المرور.

ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، فقد لقي نحو 7100 شخص مصرعهم في حوادث سير خلال العام 2021 في مصر، كبرى الدول العربية من حيث السكان البالغ تعدادهم أكثر من 104 ملايين نسمة.

وتقول صحف ومواقع محلية إن حوادث الطرق تُعَد أزمة كبيرة يتجاوز ضحاياها في مصر عدد الضحايا في الدول الصناعية بنحو 10 أضعاف.

وبلغ عدد حوادث القطارات 978 عام 2021 مقابل 898 حادثًا عام 2020 بنسبة ارتفاع 8.9%، أدت إلى وفاة 405 أشخاص مقابل 296 متوفى بنسبة ارتفاع 36.8%، فى حين بلغ عدد المصابين 769 مقابل 525 مصابًا بنسبة ارتفاع 46.5%.