لحظة بلحظة: انطلاق فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022
تنطلق فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022، اليوم الأحد، في قطر في أول كأس عالم تستضيفه دولة عربية وإسلامية.
وهذه أبرز اللحظات:
المنتخبان القطري والإكوادوري في أرضية الملعب للإحماء قبل انطلاق المباراة الافتتاحية في بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022.
انتهاء الحفل الافتتاحي لبطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022.
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يرحب بالعالم في قطر مع افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022.
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يفتتح فعاليات كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022.
افتتاح كأس العالم برقصة العرضة التقليدية وسط أغان وأهازيج قطرية تراثية.
الشاب القطري غانم المفتاح والممثل الأمريكي مورغان فريمان يفتتحان كأس العالم بكلمات تعبر عن التواصل بين الشرق والغرب.
بدء حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022.
انطلاق فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022.
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يحيي الجمهور في ملعب البيت بمدينة الخور في قطر قبل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022.
توافد رؤساء وملوك وأمراء ورؤساء وزراء بلدان عدة على ملعب البيت للمشاركة في افتتاح كأس العالم FIFA قطر 2022.
الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحيي الجمهور في ملعب البيت بمدينة الخور في قطر.
الاتحاد الدولي لكرة القدم يعرض كأس العالم أمام الجمهور في أرضية ملعب البيت.
وصول حافلة منتخب قطر إلى استاد البيت للمشاركة في المباراة الافتتاحية أمام الإكوادور.