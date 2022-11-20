لحظة بلحظة: انطلاق فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022

تنطلق فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022، اليوم الأحد، في قطر في أول كأس عالم تستضيفه دولة عربية وإسلامية.

وهذه أبرز اللحظات:

منذ دقيقة المنتخبان القطري والإكوادوري في أرضية الملعب للإحماء قبل انطلاق المباراة الافتتاحية في بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022.

منذ دقيقتين انتهاء الحفل الافتتاحي لبطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022.

منذ 10 دقائق أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يرحب بالعالم في قطر مع افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022.

منذ 13 دقيقة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يفتتح فعاليات كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022.

منذ 29 دقيقة افتتاح كأس العالم برقصة العرضة التقليدية وسط أغان وأهازيج قطرية تراثية.

منذ 31 دقيقة الشاب القطري غانم المفتاح والممثل الأمريكي مورغان فريمان يفتتحان كأس العالم بكلمات تعبر عن التواصل بين الشرق والغرب.

منذ 35 دقيقة بدء حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022.

منذ 37 دقيقة انطلاق فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022.

منذ 40 دقيقة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يحيي الجمهور في ملعب البيت بمدينة الخور في قطر قبل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022.

منذ 43 دقيقة توافد رؤساء وملوك وأمراء ورؤساء وزراء بلدان عدة على ملعب البيت للمشاركة في افتتاح كأس العالم FIFA قطر 2022.

منذ 45 دقيقة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحيي الجمهور في ملعب البيت بمدينة الخور في قطر.

منذ 48 دقيقة الاتحاد الدولي لكرة القدم يعرض كأس العالم أمام الجمهور في أرضية ملعب البيت.