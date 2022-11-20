بعد رفضه الحديث لقناة إسرائيلية.. شاب قطري: موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية

بعد تداول مقطع فيديو له على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يرفض الحديث مع مراسل تلفزيوني يعمل لصالح قناة إسرائيلية، ظهر الشاب القطري محسن بن عمير المري مجددًا، ولكن هذه المرة بمقطع فيديو سجّله بنفسه، موضحًا سبب رفضه الحديث.

وقال المري في الفيديو الذي نشره على حساب أنشأه حديثًا على تويتر “كانت ردة فعلي رد فعل كل شخص عربي مسلم غيور على دينه وأرضه، ومحافظ على موقفه تجاه القضية الفلسطينية”.

وأضاف الشاب القطري “موقفنا كمجتمع عربي وإسلامي ثابت ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية”، معبّرًا عن شكره لجميع المتفاعلين مع موقفه.

ودعا المري جميع الشباب العرب والمسلمين إلى الحيطة والحذر من إجراء أي لقاء أو مقابلة تلفزيونية مع أي قناة أو وسيلة إعلامية قبل التأكد من هويتها وأهداف القائمين عليها.

وكان مراسل القناة الإسرائيلية قد حاول استدراج الشاب القطري أمام أحد محال سوق واقف لإجراء لقاء تلفزيوني، لكن ما إن اكتشف المري هوية القناة حتى رفض الحديث مع الصحفي وفضّل الانسحاب، وهو ما عدّه رواد مواقع التواصل الاجتماعي موقفًا مشرّفًا وأصيلًا.